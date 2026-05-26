В Госдепе США прокомментировали угрозы России. Чего на самом деле хочет Кремль

Вашингтон готов сделать все, чтобы война закончилась как можно быстрее

Государственный департамент США назвал высшим приоритетом безопасность и защиту своих граждан. Ведомство регулярно пересматривает ситуацию по посольству в Киеве.

Об этом "Телеграфу" стало известно от спикера Госдепа. По его словам, никаких изменений в работе посольства после недавних обстрелов Киева и новых угроз РФ нет.

"Мы еще раз подчеркиваем, что гражданам США не следует посещать Украину по каким-либо причинам из-за вооруженного конфликта. Продолжаются обсуждения о прекращении войны между Россией и Украиной. Президент Трамп решительно настроен покончить с бессмысленными убийствами и завершить эту войну", — добавил спикер Государственного департамента.

Угрозы Москвы и ответы США и ЕС

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально довел" до сведения американской стороны, что российская армия "приступает" к системным ударам по объектам в Киеве. Причиной такого "обострения" в Москве называют атаку на Старобельск, которая "переполнила чашу терпения" Кремля. Лавров также обратил внимание американской стороны на предедущее заявление МИД РФ, в котором иностранным государствам рекомендовали эвакуировать дипломатический персонал и граждан из Киева.

Рубио говорил, что Россия якобы специально призвала США вывести людей посольства из Киева. Однако, мол, прямых ударов не должно быть. Он подчеркнул, что любым иностранцам небезопасно находиться в Киеве даже без прямых угроз Кремля.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, продолжающаяся дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент появится возможность снова сыграть эту роль", — сказал Рубио.

В ЕС подчеркнули, что их дипломаты не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы России. По словам посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, Кремль пытается посеять страх и панику, однако это не сработает. Дипломатка назвала угрозы Москвы "признаком отчаяния".

Добавим, что, несмотря на слова Кремля о том, что прицельных ударов по посольству США не планируют, реальность другая. Ведь во время массированной атаки 24 мая немало разрушений получил Шевченковский район столицы, где находится здание американского посольства.

Что на самом деле стоит за заявлениями о мести за Старобельск

По мнению юриста-международника, доцента кафедры международного права КНУ им. Т. Г. Шевченко Романа Еделева, угрозы Кремля, которые привязывают к Старобельску, это попытка перекрыть неспособность России противодействовать украинским атакам на НПЗ и Москву.

"Было много нападений на прифронтовые города. И непонятно чем нападение на Старобельск отличается от предыдущих нападений. Есть также информация, что удар был нанесен по подразделению БПЛА. Но почему бы это Путин волновался за жизнь своих военных. Так же как и за жизнь гражданских. Здесь, скорее, вопрос в другом: способны ли россияне нанести такие удары. А если не способны, но делают такое заявление, то уверены, что дальше кто-то, скорее всего, из США, попросит их такие удары не наносить. И тогда они снова будут делать вид, что они миротворцы и хотят мира", — объясняет эксперт.

Еделев добавил, что дальше ждать реакции западных посольств. Ведь, по его мнению, вряд ли кто-нибудь воспримет угрозы Кремля серьезно.

Напомним, что в МИД России заявили, что удар по Старобельску "переполнил чашу терпения" Кремля. Поэтому Москва будет наносить удары и по "центрам принятия решений, и по командным пунктам" в Украине.

