Украинский блогер, военный эксперт и публицист считает, что военные возможности России ограничены и не позволяют ей добиться стратегической победы или сломить Украину, поэтому перемирие неизбежно. При этом Украина должна ломать российский исторический миф и использовать это как часть борьбы против России.

Кажется, что Буданов просто троллит Кремль рассказами про Киевскую Русь и сбор русских земель.

Но это только на первый взгляд. Допустим, они продолжат стачивать фланги в Констахе, сочиться через нашу жидкую ЛБС и втягиваться в уличные бои, снося чугуном дома. Дотянутся ли они таким образом до наших мид-страйков, до производств в Норвегии, Германии и размазанного по тысячам мелких мастерских сбора дронов? Нет. И они это знают, и Буданов это знает.

Удар "Орешником" по ЛАРЗу или гаражному кооперативу или в Днепре вокруг Южмаша— глобально это ущерб жиже, чем от серийного реактивного дрона. А таких ударов, как возле "Артема", было уже несколько десятков: они могут спалить торговый центр или "Сильпо", но выбить массово промку не могут. 40 "Богдан" в месяц или десятки тысяч FPV и мид-страйков — четкие маркеры их усилий.

Тот, кто считает, что русские нас жалеют и не применяют всё с колес, потому что "нет приказа" — тот Филипп Киркоров. С 22-го года в ход идет абсолютно всё, включая газ, кроме ядерного оружия. И как они не смогли перечеркнуть мобилизацию и западные поставки, как не смогли вогнать нас в тотальный блэкаут, так не смогут и затерроризировать столицу одними лишь ракетами.

А значит, перемирие неизбежно. Экономика у них сложится раньше, и мы их дожмем. И нам категорически противопоказано вступать в это перемирие просителями. Мы должны продавать себя как новый центр силы в Восточной Европе. История нам это вполне позволяет. Вот почему Буданов по сути и не троллит.

Всё, на что русские веками неистово онанируют, пошло отсюда. Православие заходило в Киев и двигалось к Новгороду.

Святые места — София и Десятинная церковь — были построены тогда, когда медведь расчесывал ж*пу о березы на месте будущей Москвы.

Путь "из варяг в греки" — здесь. Мытница в Черкассах называется так не потому, что там песок намывали, а потому что там был порт и мыто (таможня) — а дальше начиналось Дикое поле.

Все эти эпичные битвы печенегов против половцев происходили на границах Черниговского княжества.

Анна Ярославна — никакая не "русская королева" на французском престоле, а дочь киевского князя Ярослава Мудрого. И сколько ни ставь памятники Владимиру в Москве, он там никогда не был — в тех болотах тогда сношались жаба и гадюка.

Никакого "Третьего Рима", конечно, нет. Они присвоили себе внешние атрибуты: двуглавый орел (который был византийским гербом, но у них стал символом имперского поглощения), архитектурные стили, церковные обряды. Но это как взять напрокат дорогой костюм у покойника: ты не становишься им, ты просто смотришься как манекен.

Московиты создали культ "православного самодержавия", который по духу был ближе к деспотии ордынских ханов, чем к сложным византийским политическим интригам. Византия была о законе (римском праве) и культуре. Московия была о "служилых людях" и безграничной власти царя. Это две разные вселенные.

Киев строился как ответ Константинополю. София – это попытка превзойти Айя-Софию. Золотые Ворота – это попытка сделать такой же вход в город. Киев был городом-зеркалом. А Москва — это город-паразит, который через 500 лет после расцвета Киева решил, что он и есть тот самый "истинный центр", потому что у них в руках оказался кусок позолоченного декора и спизженные Боголюбским иконы.

Поэтому не лишним будет напомнить: мы — народ с тысячелетней историей. И когда Византия падала, ее интеллектуалы, инженеры и врачи бежали в Рим, Флоренцию и Венецию, а не в кишащие вшами московские избы. В Москву "византийское наследие" прибыло в виде заморской невесты — как дорогая мебель, которую привезли в пустой дом, где никто не умел пользоваться даже вилкой.

Зато архитекторы, художники, богословы, монахи, строители Софии Киевской — ехали в Киев в эпоху его расцвета. Они не бежали от безысходности, они ехали строить. Они привезли сюда право, письменность, иконопись и государственную модель тогда, когда в лесах на месте будущей Москвы еще бегали волки.

Мы не "наследники" в том смысле, что кто-то оставил нам завещание. Мы — часть той самой цивилизации, которая пустила корни на Днепре еще за полтысячи лет до падения Константинополя. Москва — это попытка купить бренд. Киев — это и есть сам бренд.

Хорошо, что на государственном уровне начали копать в эту сторону. Мы — Киевская Русь здорового человека. Страна, где не мажут "Новичком" трусы оппозиции, не взрывают в воздухе Пригожина вместе со стюардессами после выдачи гарантий, где хунта не расстреливает людей из пулеметов у Останкино и не целует в губы Януковича, который занимался ровно тем же.

Деконструкция московского мифа — это первый шаг к осознанию: то, что Киев проиграл битву за сбор земель несколько сот лет назад, не означает, что мы перестали быть народом с тысячелетней историей. А они так и остались империей-паразитом, утилизирующей якутов и дагестанцев об руины Авдеевки. Это мощнейший сигнал и порабощенным народам, и жителям самих "русских земель".

По сути, Буданов сейчас тестирует идеологическое оружие для послевоенного времени. Невозможно выстроить долгую безопасность по соседству с сектой, которая свято верит в свою историческую миссию. Чтобы война не повторилась, российский режим нужно лишить не только танков, но и этого краденого имперского величия.

Империя должна сдохнуть сначала в их головах, и лишь тогда наступит реальный мир. Когда они начнут заниматься своими Авдеевками, где до сих пор туалеты на улице.

Источник: Facebook автора