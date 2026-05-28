Пригорела еда в микроволновке? Как убрать запах гари за 15 минут

Специалисты объяснили, как избавиться от запаха без агрессивной химии

Запах пригоревшей пищи из микроволновки останется надолго, если быстрее ее не почистить. Он может повлиять на вкус другой пищи, которую потом будут разогревать.

Команда Марты Стюарт дала советы, как поступить, если еда пригорела и как избавиться от этого запаха. Эксперт по бытовой технике Линдси Джонс советует как можно быстрее проветрить, микроволновку нужно выключить и охладить.

Чтобы избавиться от запаха, кулинарный специалист Кэти Вайн советует поставить в микроволновку смесь : вода (стакан), уксус (столовая ложка) и 1-2 кусочка лимона в специальной посуде. Смесь нужно "готовить" пять минут, а затем оставить при закрытой дверце еще на 10 минут.

После этого, советует совладелец клининговой службы Джон ЛеБарон, нужно вынуть миску осторожно и протереть микроволновку микрофибровой тряпкой или мягкой губкой, смоченной водой и средством для мытья посуды. Следующим шагом удаляют все остатки мыла влажной тряпкой, протирают сухой микрофибровой салфеткой и оставляют дверцу открытой на ночь для проветривания.

Отдельно отмечают, что нужно прочитать инструкцию для каждой микроволновки и следовать рекомендациям по чистке.

Если запах горелого не пошел — как мыть микроволновку тщательнее

Нужно стакан воды греть в микроволновке три-пять минут и дать постоять после нагревания до 15 минут. Затем достать поворотный круг, вымыть отдельно позже, и протереть внутри микроволновки мягкой тряпкой, смоченной в воде с моечной для посуды. Следует забывать о верхней части изнутри печки.

Если запах остался, ЛеБарон советует положить кофейную гущу, нарезанные лимоны или насыпать в тарелку пищевую соду и поставить в микроволновку на ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что микроволновки начинают уступать популярность в пользу конвекционных печей. Среди плюсов – равномерный прогрев и более низкий уровень использования электроэнергии.