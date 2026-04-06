Не дайте себя обмануть: как отличить оригинальный кофе "Lavazza" от подделки (фото)
Существует несколько способов раскрыть обман
Украинцы начали замечать подделки на популярный кофе. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в сети напомнили, как отличить оригинал.
Об этом сообщила пользователь Threads. Речь идет об итальянской марке кофе "Lavazza".
"Торговая марка LAVAZZA: самый известный бренд кофе в Украине. Поэтому чаще всего попадается подделка", — рассказывает она.
Как понять, что у вас в руках подделка
По словам покупательницы, оригинальный кофе от подделки отличается следующим образом:
- цвет;
оригинал очень яркий, насыщенный цвет, светлее
- упаковка;
оригинал без изломов по бокам упаковки
- дата производства;
оригинал только с датой производства, временем упаковки, номером партии, сроком годности
- высота упаковки;
оригинал имеет упаковку на несколько миллиметров выше
- кофе;
оригинал имеет более коричневый цвет молотого кофе.
- метки внизу упаковки;
оригинал имеет все отметки переработки товара RECYCLE, все отметки, куда выбрасывать упаковку
