Не дайте себя обмануть: как отличить оригинальный кофе "Lavazza" от подделки (фото)

Существует несколько способов раскрыть обман

Украинцы начали замечать подделки на популярный кофе. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в сети напомнили, как отличить оригинал.

Об этом сообщила пользователь Threads. Речь идет об итальянской марке кофе "Lavazza".

"Торговая марка LAVAZZA: самый известный бренд кофе в Украине. Поэтому чаще всего попадается подделка", — рассказывает она.

Как понять, что у вас в руках подделка

Кофе Lavazza. Фото 0642

По словам покупательницы, оригинальный кофе от подделки отличается следующим образом:

цвет;

оригинал очень яркий, насыщенный цвет, светлее

упаковка;

оригинал без изломов по бокам упаковки

дата производства;

оригинал только с датой производства, временем упаковки, номером партии, сроком годности

высота упаковки;

оригинал имеет упаковку на несколько миллиметров выше

кофе;

оригинал имеет более коричневый цвет молотого кофе.

метки внизу упаковки;

оригинал имеет все отметки переработки товара RECYCLE, все отметки, куда выбрасывать упаковку

Кофе Lavazza. Фото ludina_razom

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить сливочное масло прямо в магазине и отличить от подделки.