Схема работает уже годами: украинок массово обманывают с семенами, как не потерять деньги

Посылки нельзя проверить на почте

В сети все больше украинцев рассказывают, как пожилые люди и не только становятся жертвами мошенников. Они покупают трендовые цветы "Кошачий глаз", а получают зерна пшеницы или другие семена.

Как рассказала пользовательница в Тик Ток, ее бабушка также заказала популярные цветы. Прислали ей семена пшеницы.

При этом фото, как выглядят цветы, – это работа ИИ. Ведь вместо привычных бутонов показаны якобы кошачьи головы в лепестках. Многие сразу узнают, что фото — фейк, а продажа семян — мошенническая схема. Однако пожилые люди и те, кто не знаком с ИИ, ведутся на этот крючок. Как правило заказ делается не на сайте, а в директ и только по предоплате. При этом на почте проверить посылку возможности нет, ведь она запаяна.

Добавим, что практически этой схеме не один год. Ведь еще в 2024 году The Sun рассказывал об этом. Правда, тогда жертвами становились иностранцы, а сейчас мошенническая схема распространилась и по Украине.

Цветы "Кошачий глаз". Сгенерированы ИИ

Пользователи в комментариях рассказывали похожие истории и как их родственники становились жертвами мошенников. Люди писали:

Дайте угадаю — заказывали в фейсбуке или тиктоке…

Мою бабушку тоже так обманули, скотиняки.

Ой, я не могу. Я думала у меня свекор один такой. Тоже заказал "кошачий глаз", пришло просо.

Мама тоже заказывала в "Фейсбуке" цветы, а пришло что-то непонятное.

Работаю на почте и вижу десятки таких посылок, там или обычный лук, или опилки, или такая пшеница. И самое главное они их упаковывают в запаянные пакеты, чтобы невозможно было открыть и проверить.

Ну, я понимаю, что вы такие не одни.

Оно и смешно, и плакать хочется, потому что такие продавцы наживаются на людях.

Блин, там по картинке видно, что это фотошоп.

