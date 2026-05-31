Одна ошибка с окнами все портит: как снизить температуру дома без кондиционера

Простой совет, который игнорируют большинство людей

Когда на улице стоит сильная жара, большинство закрывает шторы и жалюзи, считая это лучшим способом охладить жилье. Но эксперты предупреждают, что эта простая привычка может работать совсем не так, как кажется.

Полностью закрытые жалюзи могут создавать ловушку для тепла между стеклом и оконным покрытием. В этом пространстве воздух перегревается и со временем тепло передается внутрь помещения. Также это может отрицательно влиять на состояние стекла и самих жалюзи, как пояснили в "Okdiario".

Специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет уменьшить накопление тепла, но при этом сохранить защиту от прямых солнечных лучей. Важно найти баланс: не открывать слишком широко, чтобы избежать перегрева стекла, но и не закрывать полностью.

Жалюзи, не опущенные до конца. Фото: Pixabay

Особенно актуально это для квартир под крышей и помещений с мансардными окнами, где солнце нагревает поверхности гораздо сильнее.

Помимо защиты от жары, жалюзи также помогают уменьшить воздействие ультрафиолета, который может повредить мебель и пол. При правильном использовании они позволяют поддерживать комфортную температуру в доме и снижать потребность в кондиционерах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить телевизоры.