Большинство моет неправильно: зачем распылять уксус возле унитаза

Неприятный запах в ванной иногда возвращается даже после уборки, если обойти вниманием один важный участок

Многие после уборки ванной комнаты сосредотачиваются только на самом унитазе, оставляя без внимания пол вокруг него. Там часто появляются незаметные пятна, легкий желтый налет и запах, который возвращается уже через несколько часов после мытья.

Специалисты с "dailygalaxy" советуют обратить внимание на простую практику – распыление белого уксуса вокруг основания унитаза. Речь идет не только об обработке сантехники, но и о пола, швов и стыков, которые обычно остаются без внимания.

По словам экспертов, уксус обладает свойствами, помогающими уменьшать количество бактерий и нейтрализовать неприятные запахи. Он также способствует очищению поверхностей от следов жесткой воды и влаги, со временем образующих устойчивый налет и пятна.

Чистка туалета уксусом. Фото: сгенерированное ИИ

Этот простой способ позволяет дольше поддерживать чистоту в ванной и предотвращать быстрое появление загрязнений в труднодоступных местах.

