Рыбак поймал настоящего красавца – почему за это светит большой штраф и даже тюрьма (фото)

Компенсация за одну особь рыб, которые охраняются, может достигать 100 тысяч гривен

Рыбак поймал редкую краснокнижную рыбу. За отлов таких видов рыб предусмотрено наказание от штрафов в размере десятков тысяч гривен, до тюрьмы.

Мужчина похвастался уловом в соцсети Threads. Он не указал название рыбы, но судя по фото, это рыба из семьи Осетровых (вероятнее всего, стерлядь или молодой осетр).

Рыбак похвастался редким уловом. Фото: threads.com/@yarik.number.one

В комментариях ему написали, что такую рыбу лучше даже из воды не вытаскивать из-за штрафов и уголовной ответственности. Рыбак ответил, что он поймал ее на платном озере и отпустил.

Компенсация за незаконный отлов определенных рыб достигает 100 тысяч гривен

В Украине строго запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. Под особой охраной находятся 75 видов рыб, среди них стерлядь пресноводная, осетр русский, севрюга и белуга, сообщает Госрыбагентство. Штрафы за незаконный отлов краснокнижных видов рыб могут достигать десятков тысяч гривен за одну особь:

белуга — 100 тыс. грн,

русский осетр, севрюга и стерлядь – по 48 тыс. грн,

хариус европейский, лососи черноморский и дунайский – по 14 тыс. грн,

вырезуб причерноморский – 10 тыс. грн

Таксы за незаконный лов рыбы

Когда за отлов рыбы можно попасть за решетку

Кроме компенсации, нарушителям грозят административные штрафы. Если незаконный отлов причинил существенный вред рыбным запасам, может быть применена уголовная ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет.

Если для отлова рыбы была использована взрывчатка, электроток или другие методы массового уничтожения рыбы штраф возрастает до 85 тыс. грн. Также предусмотрено лишение свободы.

К уголовной ответственности привлекают не только за отлов редких видов и использование запрещенных орудий, но и за нанесение существенного ущерба (более 85 400 грн в 2026 году). Это может быть несколько сомов или десяток щук.

Краснокнижные виды рыб, за отлов которых можно попасть за решетку

Осетровые: белуга обыкновенная, осетр русский, осетр шип, севрюга обыкновенная, пресноводная стерлядь

белуга обыкновенная, осетр русский, осетр шип, севрюга обыкновенная, пресноводная стерлядь Лососевые и хариусовые: лосось дунайский, черноморский лосось, хариус европейский

лосось дунайский, черноморский лосось, хариус европейский Редкие карповые: марена днепровская, марена обыкновенная, причерноморский вырезуб, вязь, подуст, быстрянка русская

марена днепровская, марена обыкновенная, причерноморский вырезуб, вязь, подуст, быстрянка русская Другие виды: карась золотой, минь речной, ерш носарь, минога украинская, елец обыкновенный, веслонис

