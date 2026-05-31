Украинец поймал огромную рыбу на известном озере и удивил своим поступком (фото)

Интересными кадрами мужчина поделился в соцсетях

В Украине рыбаку удалось выловить вкуснейшую рыбу-великана. Это оказался белый амур весом 9,3 кг.

Мужчина похвастался уловом в Threads. Удачная рыбалка происходила на Ровенщине.

Рыбак опубликовал видео, но не рассказал, какой приманкой пользовался и какие хитрости у него есть. Известно только, что ловил на спиннинги.

В ролике видно, как мужчина отпустил красавца в воду и сказал: "Плыви к сестрам и братьям". Когда он аккуратно пытался донести рыбу до воды, чуть не уронил.

Большой белый амур в Бочанице. Фото: Скриншот

Украинец, приезжавший на рыбалку с ребенком, остался доволен, рыбачил там не один день. Речь идет об известном водоеме "Рыбалка Бочаница", расположенном вблизи одноименной деревни. Озеро еще называют "Остров".

Площадь водоема составляет 120 га. Он обустроен пирсами для рыбалки, рассчитанными на 2,3 или 4 рыбаков. Кроме пирсов, там можно арендовать беседки и домики.

Что известно о белом амуре

Специалисты отмечают, что белый амур – ценная промысловая рыба семейства карповых, которая растет до значительных размеров. В Украине его разводят, чтобы очистить воду от макрофитов, то есть водорослей. Благодаря этому, рыба получила "прозвище" – "травяной карп".

Происходит белый амур из Восточной Азии, где он распространён в среднем и нижнем течении реки Амур, ее притоках – Уссури и Сунгари, озере Ханка и реках Китая. В 1953 году эта рыба была завезена в Украину и сейчас она распространена почти во всех водоемах.

Белый амур. Фото: Википедия

Длина белого амура достигает 120 см, масса до 32 кг. Он имеет немного приплюснутое по бокам, вытянутое тело. Интересно, что все плавники у белого амура разного цвета. Голова имеет специфический внешний вид, поскольку она очень мала по сравнению с огромным телом.

Белый амур – полезная и вкусная рыба. У нее очень нежное и жирное мясо, чрезвычайно богатое разными витаминами и минеральными элементами.

Ранее на одном из озер под Киевом рыбак вытащил из воды черного амура. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины.