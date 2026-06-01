Рибалка спіймав справжнього красеня - чому за це світить великий штраф і навіть в'язниця (фото)

Компенсація за одну особину риб, що охороняється, може сягати 100 тисяч гривень

Рибалка упіймав рідкісну червонокнижну рибу. За вилов таких видів риб передбачено покарання від штрафів у розмірі десятків тисяч гривень, до тюрми.

Чоловік похвалився уловом у соцмережі Threads. Він не вказав назву риби, але судячи з фото, це риба з родини Осетрових (найімовірніше, це стерлядь або молодий осетер).

Рибалка похвалився рідкісним уловом. Фото: threads.com/@yarik.number.one

У коментарях йому написали, що таку рибу краще навіть з води не витягати, через штрафи та кримінальну відповідальність. Рибалка відповів, що він упіймав її на платному озері та відпустив.

В Україні суворо заборонено виловлювати рибу, яка занесена до Червоної книги. Під особливою охороною перебувають 75 видів риб, серед них стерлядь прісноводна, осетер руський, севрюга та білуга, повідомляє Держрибагентство. Штрафи за незаконний вилов червонокнижних видів риб можуть сягати десятків тисяч гривень за одну особину:

білуга — 100 тис. грн,

руський осетр, севрюга і стерлядь – по 48 тис. грн,

харіус європейський, лососі чорноморський і дунайський – по 14 тис. грн,

вирезуб причорноморський – 10 тис. грн

Такси за незаконний вилов риби

Коли за вилов риби можна потрапити за ґрати

Окрім компенсації порушникам загрожують адміністративні штрафи. Якщо незаконний вилов завдав істотної шкоди рибним запасам, може бути застосована кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років.

Якщо для вилову риби було використано вибухівку, електрострум чи інші методи масового знищення риби штраф зростає до 85 тис. грн. Також передбачене позбавлення волі.

До кримінальної відповідальності притягують не лише за вилов рідкісних видів та використання заборонених знарядь, але й за завдання істотної шкоди (понад 85 400 грн у 2026 році). Це може бути кілька сомів чи десяток щук.

Червонокнижні види риб, за вилов яких можна потрапити за ґрати. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Осетрові: білуга звичайна, осетер російський, осетер шип, севрюга звичайна, стерлядь прісноводна

білуга звичайна, осетер російський, осетер шип, севрюга звичайна, стерлядь прісноводна Лососеві та харіусові: лосось дунайський, лосось чорноморський, харіус європейський

лосось дунайський, лосось чорноморський, харіус європейський Рідкісні коропові: марена дніпровська, марена звичайна, вирезуб причорноморський, в'язь, підуст, бистрянка російська

марена дніпровська, марена звичайна, вирезуб причорноморський, в'язь, підуст, бистрянка російська Інші види: карась золотий, минь річковий, йорж носар, мінога українська, ялець звичайний, веслоніс

