"Вот так начало сезона". Рыбак поймал большого сома на необычную приманку (фото)
Удочка едва выдержала рыбу
Рыбаки продолжают удивлять украинцев в сети. Так, в Сумах мужчине удалось поймать сома на необычную приманку.
Об этом он рассказал в Threads. По его словам, он использовал приманку для окуня, но получил сома.
"Купил тоненький новый шнур "под окуня". А на обкатку пришел сом. Это мы понимаем — проверка без "лайт-режима" — говорится в сообщении.
Рыбак также добавил, что шнур выдержал сома, хотя поначалу были сомнения. Такое начало сезона мужчина назвал очень интересным.
Для справки
Сом – это самая большая пресноводная рыба в Европе. Обычно обитает на глубоких участках рек, глубоких проливах и старицах, в озерах и водохранилищах, а также в солоноватых лиманных водах. В водоемах Украины встречается сом обычный.
Сомы не имеют чешуи, а их кожа покрыта слизью. Брюхо довольно светлое, желтое или белое. Голова сома массивная и плоская с большим ртом с мелкими и многочисленными рядами зубов, ориентированных к задней части рта. На нижней челюсти есть два или четыре коротких уса, а на верхней челюсти — два длинных уса. Глаза расположены в верхней части головы. Сомы могут достигать от 50 до 150 кг.
