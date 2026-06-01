Россия теряет главную артерию снабжения: что означает контроль над трассой в Крым

Украина формирует зону постоянного поражения на сотни километров вглубь оккупированных территорий

Контроль украинских беспилотников над ключевой трассой, соединяющей Крым с тыловыми районами российских оккупационных войск может стать серьезным вызовом для оккупантов. Эксперты в комментариях "Телеграфа" говорят об усложнении логистики, проблемах со снабжением и дефиците горючего на оккупированном полуострове.

Трасса через Бердянск и Мелитополь оказалась в зоне поражения

Украинская разведка заявила об установлении огневого контроля над участком ключевого логистического маршрута российской армии "Крым-Донецк", проходящей через Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Речь идет о трассе Р-280, используемой российскими войсками как основным сухопутным коридором для транспортировки горючего, боеприпасов и другого военного обеспечения.

Трасса оккупационных властей Р-280/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Что означает огневой контроль над трассой Крым-Донецк

Ветеран российско-украинской войны, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран объяснил, что ключевой задачей является системное разрушение логистики противника и создание постоянной угрозы в тылу. По его словам, украинская стратегия предполагает формирование "зоны постоянного поражения".

Стратегическая задача на данном этапе состоит в формировании зоны постоянного поражения в радиусе от 200 до 500 км от линии соприкосновения. Это не точечные удары, а системное накрытие куполом кругов-зоны, в которой любое передвижение противника, любая колонна снабжения, любой состав и узел управления находятся под угрозой поражения. Виктор Таран, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук"

Он подчеркнул, что цель не в том, чтобы уничтожить каждую единицу техники, а в том, чтобы заставить россиян испытывать постоянный дискомфорт на всей этой территории. "Армия, которая не может безопасно передвигаться в собственном тылу на глубине 300 километров, — это армия, которая теряет инициативу и переходит в психологическую оборону ещё до начала боевого столкновения. Удары по НПЗ также вписываются в эту логику, — говорит Таран и добавляет — гражданские в Крыму без бензина и [сорванный] курортный сезон — это приятные бонусы".

Приморск в оккупированной части Запорожской области в объективе дрона-разведчика/ Фото: 422 отдельный полк беспилотных систем

Российский "сухопутный коридор" оказался под угрозой

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев подчеркивает — Силы обороны Украины расширили возможности поражения тыловых районов противника благодаря беспилотным системам и дополнительным технологическим решениям. По его данным, контроль происходит на расстоянии дронами 150-200 км благодаря использованию БПЛА Hornet и аэростатов.

"Взяли под огневой контроль трассу Донецк—Мариуполь, Мариуполь—Бердянск—Мелитополь и, соответственно, Чонгарский перешеек. Это так называемый "сухопутный коридор". Создание сухопутного коридора было ключевой задачей так называемой "СВО" (как в России называют захватническую войну против Украины, — ред.)", — очерчивает Снегирев масштабы ситуации.

Эксперт выделил три основных последствия огневого контроля за логистикой РФ :

Блокировка портовой логистики Мариуполя и Бердянска

По оценке Снегирева это существенно ограничило использование морских маршрутов как быстрого и эффективного способа поставки.

Взяв под огневой контроль эту локацию оккупационных войск Силы обороны Украины сделали невозможным использование портовой инфраструктуры Мариуполя, Бердянска. Это глубоководные порты, которые оккупанты использовали для передислокации и накопления личного состава, тяжелой бронетехники, БК и горюче-смазочных материалов с материковой территории России непосредственно на оккупированные территории. Дмитрий Снегирев, военный эксперт

Падение темпов наступления из-за проблем со снабжением

По словам эксперта, блокировка транспортного пути между оккупированными районами Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым привела к тому, что темпы российского наступления значительно снизились, ведь "отсутствует возможность подвоза боекомплектов, горюче-смазочных материалов и, соответственно, проведения ротации". Факт наличия проблем у передовых подразделений вынуждены признавать и оккупанты. Снегирев отмечает, что ситуация является результатом комплексного воздействия, в том числе и благодаря дистанционному минированию. "Проведение дистанционного минирования делает невозможным использование этой трассы, фактически блокирует любое перемещение техники. На момент разминирования оккупанты вынуждены перекрывать значительные участки этой трассы. Образуются заторы, и соответственно по этим скоплениям тяжелой бронетехники, бензовозов, грузовиков с боекомплектом работают ударные беспилотники украинской стороны", — объясняет эксперт комплексный характер блокирования логистики.

Топливный кризис и уничтожение ключевой инфраструктуры

На оккупированной территории ощущается нехватка горюче-смазочных материалов. В Крыму отпуск не больше 20 литров на руки, а в Луганской и Донбассе — 30 литров, говорит эксперт, отмечая, что Крым сейчас фактически без них. Также Силы обороны "выбивают" эту отрасль и по-другому, в частности, речь идет об уничтожении Феодосийской нефтебазы — места накопления горюче-смазочных материалов и железнодорожный паром "Славянин", курсировавшего между оккупированным Крымом и материковой Россией.

"Славянин" окончательно вывели из строя в начале апреля 2026 года/ Фото: ГУР

Еще один интересный момент, на который обратил внимание Снегирев, россияне стали заложниками своих же контрмер относительно Крымского моста. Чтобы снизить риск, они запретили перевозить по железной дороге через этот мост горюче-смазочные материалы.

Какие еще логистические маршруты оккупантов оказались под ударом

Снегирев также подчеркнул, что не только контролем над трассой на юге ограничивается влияние Сил обороны. В частности, начали работать и по АЗС, чтобы оккупанты не могли их использовать и не только.

"Заблокирована трасса Луганск-Дебальцево. Это ключевая логистика оккупационной армии, которая соединяла территорию России из Луганской области, соответственно дальше на Донецк и на Мариуполь. Эта трасса пока полностью заблокирована", — говорит Снегирев. Он также пояснил, что на границе России с оккупированными территориями бензовозы и военная техника также стали легкой добычей украинских беспилотников: "Россияне стали заложниками своих же глупых решений по введению усиленного контроля на границе с так называемыми "новыми территориями". Этим воспользовалось украинское".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для России ключевым остается захват Донетчины. Враг заявляет о целях — до конца года, однако из-за торможения на фронте РФ прибегает к массированным ударам.