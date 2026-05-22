Рыбак поймал редкого черного красавца: этот вид есть в Красной книге Украины (фото)

Рыба чуть не выскользнула из рук

На одном из озер под Киевом рыбак вытащил из воды трофей. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил пользователь Threads под ником "yarik.number.one", однако точный вес рыбы он не указал. По предварительным оценкам, сделанным условно на основе фото и пропорций рыбы, вес может составлять около 10 килограммов или больше.

Для справки

Черный амур — пресноводная рыба, родом из Восточной Азии, в частности из рек Китая и Дальнего Востока. Она занесена в Красную книгу Украины. На вид она довольно спокойная, имеет удлиненное темное, иногда почти черное тело. Несмотря на мирный вид, этот вид является всеядным и может живиться не только растительностью, но и мелкой живностью, включая собственное потомство.

Размножается черный амур преимущественно в весенне-летний период, откладывая икру в прибрежных зарослях. В Украине нет стабильных природных популяций этого вида. Они встречаются лишь локально в некоторых крупных реках (Днепр, бассейн Дуная), коммерческих рыбных хозяйствах и отдельных закрытых водоемах

Иногда его запускают в водоемы центральных и южных регионов для контроля водорослей, однако из-за его активного питания вид требует наблюдения и регулирования популяции.

Черный амур. Фото: rr4klev

