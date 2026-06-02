Одна из самых загадочных рыб попала на крючок украинца: чем особенная (фото)

Это существо трудно заметить и поймать

Украинскому рыбаку удалось выловить одну из необычных и малоизученных пресноводных рыб — линь. Она известна своей уникальной способностью изменять цвет прямо на воздухе.

Соответствующее фото опубликовали в Facebook-сообществе "Рибалка Рівненщини".

Линь обычно обитает в спокойных водоемах – прудах, озерах и проточных реках и, как правило, держится у дна, поэтому его заметить, а тем более поймать – редкость.

Лин. Фото: Facebook

Рыбина на фото имеет размер примерно в полторы ладони. К сожалению, автор публикации не назвал место и не рассказал подробности удачной рыбалки.

Почему линь меняет цвет

Лин (Tinca Tinca) является рыбой семейства карповых, обитающей в пресноводных водоемах Европы и Азии. Ее сразу можно узнать благодаря зелено-золотистому окрасу, который помогает маскироваться среди водной растительности. Тело линя покрыто мелкой, плотно прилегающей чешуей, а плавники имеют округлую форму, что придает ему уникальный вид.

Интересно, что линь обладает уникальной способностью изменять окрас в зависимости от условий обитания. В мутных водоемах его чешуя становится темнее, а в чистых и светлых — приобретает золотистый оттенок. Это делает его еще более загадочным и интересным для наблюдения, пишет Fishing Blog.

Лин. Фото: Википедия

Как еще называют эту рыбу

Хотя большинство украинцев называют эту рыбу линь или линок (уменьшительно-ласкательное название), она имеет еще несколько имен, которые являются диалектными или архаическими.

Цыганская рыба – это название линь получил именно потому, что его чешуя темная, а на воздухе "линяет" и меняет цвет;

– это название линь получил именно потому, что его чешуя темная, а на воздухе "линяет" и меняет цвет; Рыба-врач – народное прозвище, возникшее на основе легенд, согласно которым слизь линя имеет целебные свойства и лечит болезни;

– народное прозвище, возникшее на основе легенд, согласно которым слизь линя имеет целебные свойства и лечит болезни; Конюх – название употребляют преимущественно в Полесье: на Волыни, Ровенщине и Житомирщине. Оно появилось из-за того, что рыба очень малоподвижна и будто "пасется" на одном подводном лугу на протяжении всего лета.

– название употребляют преимущественно в Полесье: на Волыни, Ровенщине и Житомирщине. Оно появилось из-за того, что рыба очень малоподвижна и будто "пасется" на одном подводном лугу на протяжении всего лета. Мирошник – старый диалектизм, который рыбаки использовали в некоторых регионах. Происхождение этого варианта неизвестно.

Лин. Фото: Википедия

Особенности поведения конюха

Линь предпочитает держаться в тихих, заросших мягкой подводной растительностью, заливах рек, старицах, проливах со слабым течением. Хорошо чувствует себя в озерах, больших прудах, заросших по берегам камышом и осокой. Обычно ведет одиночный, малоподвижный образ жизни. Держится у дна, среди кустарников, избегая яркого света. Нетребователен к концентрации кислорода в воде, что позволяет ему жить там, где многие другие виды выжить не могут.

Температура воды играет ключевую роль в жизни конюха. Он наиболее активен при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия. В холодное время года цыганская рыба зарывается в ил и впадает в спячку, что позволяет ей переживать суровые зимы. Такое поведение делает ее уникальной среди других пресноводных рыб.

Линь имеет длину 20-40 см, может достигать 70 см с весом до 7,5 килограмма.

Лин. Фото: Википедия

