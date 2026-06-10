Зеленский на четвертом месте: кому больше всего доверяют украинцы и как было раньше

Рейтинг доверия к президенту в 2026 году стабилен

Согласно результатам опроса, больше всего украинцев (73%) доверяют экс-главкому ВСУ, послу в Британии Валерию Залужному. Второе место поделили Роберт Бровди "Мадяр" (командующий Сил беспилотных систем ВСУ) и глава Офиса президента, бывший глава разведки Кирилл Буданов: о доверии к ним заявили 70% опрошенных. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 61% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 7 мая по 3 июня 2026 методом телефонных интервью. Были опрошены 1015 респондентов.

Рейтинг доверия к Зеленскому

Сейчас 61% доверяют президенту, не доверяют – 34%. Баланс доверия-недоверия – +27%: это показывает разницу между процентом доверяющих и не доверяющих, знак + перед цифрой означает, что уровень доверия в обществе преобладает над недоверием (положительный баланс).

"По сравнению с апрелем 2026 года показатели доверия и недоверия не изменились (разница в пределах погрешности), хотя баланс доверия-недоверия немного улучшился (вырос с +22% до +27%)", — комментируют в КМИС.

Уточняется, что среди 61% тех, кто доверяют Зеленскому: 33% "полностью" доверяют, 28% доверяют "скорее". Среди тех, кто не доверяют президенту, тоже есть разница — 20% "совсем" не доверяют, а 13% не доверяют "скорее".

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Среди политиков у Зеленского самый высокий уровень доверия. Однако доверие к Залужному и Буданову выше.

Кому из политиков украинцы доверяют больше всего

Победителем по доверию украинцев среди политических деятелей остается Владимир Зеленский. Однако лидером по балансу доверия-недоверия мэр Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов (харьковский городской голова): 52% доверяют, 19% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +32%

(харьковский городской голова): 52% доверяют, 19% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +32% Михаил Федоров (министр обороны): 50% доверяют, 21% не доверяют, Баланс доверия-недоверия +29%

(министр обороны): 50% доверяют, 21% не доверяют, Баланс доверия-недоверия +29% Владимир Зеленский (президент Украины): 61% доверяют, 34% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +27%

(президент Украины): 61% доверяют, 34% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +27% Виталий Ким (председатель Николаевской облгосадминистрации): 47% доверяют, 27% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +20%

(председатель Николаевской облгосадминистрации): 47% доверяют, 27% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +20% Олег Ляшко (политик, военнослужащий): 47% доверяют, 43% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +5%

(политик, военнослужащий): 47% доверяют, 43% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +5% Сергей Притула (общественный деятель, волонтер): 46% доверяют, 44% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +2%

Все остальные политики и общественно-политические деятели из списка имеют отрицательный баланс, то есть им не доверяют больше, чем доверяют. К слову, пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 71% (баланс – -45%). Народному депутату, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко только 11% доверяют и 85% не доверяют, баланс -75%.

Рейтинг доверия. Фото: КМИС

Кому из военных доверяют украинцы

Среди списка деятелей из сферы обороны у всех положительный баланс доверия-недоверия. Именно им украинцы доверяют больше всего. В эту группу КМИС отнес также экс начальника ГУР Кирилла Буданова бывшего главу ВСУ Валерия Залужного. Залужный является лидером по доверию украинцев в этом опросе, ему доверяют 73% опрошенных.

Роберт Бровди (командующий Сил беспилотных систем ВСУ): 70% доверяют, 7% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +63%

(командующий Сил беспилотных систем ВСУ): 70% доверяют, 7% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +63% Валерий Залужный (посол Украины в Британии, экс главнокомандующий ВСУ): 73% доверяют, 21% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +52%

(посол Украины в Британии, экс главнокомандующий ВСУ): 73% доверяют, 21% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +52% Кирилл Буданов (глава Офиса президента): 70% доверяют, 22% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +48%

(глава Офиса президента): 70% доверяют, 22% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +48% Андрей Билецкий (основатель и командир 3-й отдельной штурмовой бригады): 49% доверяют, 12% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +38%

(основатель и командир 3-й отдельной штурмовой бригады): 49% доверяют, 12% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +38% Александр Сырский (главнокомандующий Вооруженными Силами Украины): 52% доверяют, 36% не доверяют. Баланс доверия-недоверия +16%

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Каким был рейтинг Зеленского раньше

Уровень доверия украинцев к Владимиру Зеленскому за последние годы существенно менялся. Он вырос до рекордных 90% в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения. В дальнейшем показатель постепенно снижался и достиг 52% в декабре 2024 года. В 2025 году доверие частично восстановилось, поднявшись до 74% весной, после чего снизилось и преимущественно колебалось в пределах 58–65%. Результаты свежего опроса находятся в этих рамках (61%).

Рейтинг доверия к Зеленскому. Фото: КМИС

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса КМИС, на каких условиях украинцы готовы прекратить огонь без освобождения Донбасса и Крыма.