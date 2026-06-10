Зеленський на четвертому місці: кому найбільше довіряють українці і як було раніше

Рейтинг довіри до президента у 2026 році стабільний

Згідно з результатами опитування, найбільше українців (73%) довіряють ексголовкому ЗСУ, послу у Британії Валерію Залужному. Друге місце поділили Роберт Бровді "Мадяр" (командувач Сил безпілотних систем ЗСУ) та голова Офісу президента, колишній голова розвідки Кирило Буданов: про довіру до них заявили 70% опитаних. Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 61% з опитаних українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 7 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1015 респондентів.

Рейтинг довіри до Зеленського

Зараз 61% довіряють президенту, не довіряють – 34%. Баланс довіри-недовіри – +27%: це показує різницю між відсотком тих, хто довіряє та тими, хто не довіряє, знак + перед цифрою означає, що рівень довіри у суспільстві переважає над недовірою (позитивний баланс).

"Порівняно з квітнем 2026 року показники довіри і недовіри не змінилися (різниця в межах похибки), хоча баланс довіри-недовіри трохи покращився (зріс з +22% до +27%)", — коментують у КМІС.

Уточнюється, що серед 61%, які довіряють Зеленському: 33% "повністю" довіряють, 28% довіряють "скоріше". Серед тих, хто не довіряють президенту також є різниця — 20% "зовсім" не довіряють, а 13% не довіряють "скоріше".

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Серед політиків Зеленський має найвищий рівень довіри. Однак довіра до Залужного та Буданова вища.

Кому з політиків українці довіряють найбільше

Переможцем з довіри українців серед політичних діячів залишається Володимир Зеленський. Однак лідером за балансом довіри-недовіри є мер Харкова Ігор Терехов.

Ігор Терехов (харківський міський голова): 52% довіряють, 19% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +32%

(харківський міський голова): 52% довіряють, 19% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +32% Михайло Федоров (міністр оборони): 50% довіряють, 21% не довіряють, Баланс довіри-недовіри +29%

(міністр оборони): 50% довіряють, 21% не довіряють, Баланс довіри-недовіри +29% Володимир Зеленський (президент України): 61% довіряють, 34% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +27%

(президент України): 61% довіряють, 34% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +27% Віталій Кім (голова Миколаївської обласної державної адміністрації): 47% довіряють, 27% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +20%

(голова Миколаївської обласної державної адміністрації): 47% довіряють, 27% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +20% Олег Ляшко (політик, військовослужбовець): 47% довіряють, 43% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +5%

(політик, військовослужбовець): 47% довіряють, 43% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +5% Сергій Притула (громадський діяч, волонтер): 46% довіряють, 44% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +2%

Усі інші політики та громадсько-політичні діячі зі списку мають негативний баланс, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. До слова, п'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 71% (баланс – -45%). Народному депутату, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко лише 11% довіряють і 85% не довіряють, баланс -75%.

Рейтинг довіри. Фото: КМІС

Кому з військових довіряють українці

Серед списку діячів зі сфери оборони всі мають позитивний баланс довіри-недовіри. Саме їм українці довіряють найбільше. До цієї групи КМІС відніс також ексначальника ГУР Кирила Буданова колишнього главу ЗСУ Валерія Залужного. Залужний є лідером з довіри українців у цьому опитуванні, йому довіряють 73% опитаних.

Роберт Бровді (командувач Сил безпілотних систем ЗСУ): 70% довіряють, 7% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +63%

(командувач Сил безпілотних систем ЗСУ): 70% довіряють, 7% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +63% Валерій Залужний (посол України у Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ): 73% довіряють, 21% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +52%

(посол України у Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ): 73% довіряють, 21% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +52% Кирило Буданов (глава Офісу президента): 70% довіряють, 22% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +48%

(глава Офісу президента): 70% довіряють, 22% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +48% Андрій Білецький (засновник та командир 3-ї окремої штурмової бригади): 49% довіряють, 12% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +38%

(засновник та командир 3-ї окремої штурмової бригади): 49% довіряють, 12% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +38% Олександр Сирський (головнокомандувач Збройних Сил України): 52% довіряють, 36% не довіряють. Баланс довіри-недовіри +16%

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Яким був рейтинг Зеленського раніше

Рівень довіри українців до Володимира Зеленського за останні роки суттєво змінювався. Він зріс до рекордних 90% у травні 2022-го на тлі повномасштабного вторгнення. Надалі показник поступово знижувався і досяг 52% у грудні 2024 року. У 2025 році довіра частково відновилася, піднявшись до 74% навесні, після чого знизилася та переважно коливалася в межах 58–65%. Результати свіжого опитування перебувають у цих рамках (61%).

Рейтинг довіри до Зеленського. Фото: КМІС

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування КМІС, на яких умовах українці готові припинити вогонь без звільнення Донбасу і Криму.