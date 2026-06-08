На каких условиях украинцы готовы прекратить огонь без освобождения Донбасса и Крыма (опрос)

Главным фактором являются гарантии безопасности

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (61%) готовы на прекращение огня на текущей линии фронта, если в Украине будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут участвовать в отражении нападения. В то же время, столько же опрошенных категорически отвергают это предложение, если Украина не получит гарантий безопасности и не будет значительной поставки денег.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 7 мая по 3 июня 2026 методом телефонных интервью. Были опрошены 2007 респондентов (кроме жителей оккупированных территорий).

Отмечается, что для украинцев один из наиболее важных факторов (возможно, даже самый важный) по отношению к любым мирным договоренностям – формат гарантий безопасности, которые делают невозможным повторное российское вторжение и новую войну. Поэтому КМИС подготовил четыре сценария, каждому из участников опроса зачитывали один из них.

"Каждый сценарий предполагал прекращение огня именно на текущей линии фронта и то, что Россия фактически сохраняет контроль над оккупированными территориями, однако — без официального признания (поскольку, как мы видели в наших опросах, это существенная "красная линия"). В то же время компонент безопасности отличался", — пояснили в КМИС.

Четыре сценария во время опроса:

Сценарий №1 – "Без гарантий безопасности". Боевые действия прекращаются, но Украина не получает ни гарантий безопасности, ни усиленного снабжения денег и оружия;

Сценарий №2 – "Символическое присутствие Европейских войск". То есть в Украине размещаются войска стран Европы, но далеко от фронта и они не будут участвовать в боях, если Россия снова нападет;

Сценарий №3 – "Свои силы + Ресурсы союзников". Союзники оказывают Украине усиленную поддержку деньгами и оружием: ракетами и т.п.;

Сценарий №4 – "Европейский щит". Войска стран Европы размещаются вблизи линии фронта и будут участвовать в боях, если Россия снова нападет.

Как выглядит линия фронта сейчас. Карта deepstate

Результаты опроса

Если Украина не получит гарантий безопасности, значительной поставки денег и оружия, то 61% категорически отвергнут предложение перемирия по нынешней линии фронта. Готовы будут его одобрить – 32% (преимущественно неохотно).

Если в Украине вдали от фронта будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения не будут участвовать в боях, то в таком случае уже 42% готовы будут одобрить прекращение огня по линии фронта. Категорически не готовы поддержать такое развитие событий – 49%.

Если гарантии безопасности будут предоставлены в форме поставок в больших объемах денег и оружия, то 53% будут готовы одобрить прекращение огня по нынешней линии фронта. Категорически исключают такой сценарий – 37%.

Если близко к фронту размещаются войска европейских стран, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение, остановку боевых действий по линии фронта готовы поддержать 61% опрошенных. Категорически не готовы к такому варианту 33% участников опроса.

Отношение к прекращению огня в разрезе региона проживания

В КМИС констатировали, что нет существенной разницы в ответах разных регионов Украины. В каждом регионе большинство против прекращения огня без гарантий безопасности (в частности, на Востоке – 57%, на Юге – 56%).

Результаты опроса по регионам

"В то же время во всех регионах (кроме Запада, где наблюдается паритет) большинство готово на вариант усиленной поддержки Украины деньгами и оружием. И во всех регионах большинство также согласны на вариант с европейскими силами вблизи линии фронта с готовностью отражать нападение России (а вариант с символическим присутствием европейских войск имеет неоднозначное восприятие)", — резюмировали в КМИС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты бегут с Кинбурнской косы (Николаевская область). Позиции покидают подразделения 337 полка армии РФ, потому что поставки полностью остановлены в результате успешных действий украинской армии.