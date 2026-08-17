Не выходит из "АТБ" без этих трех товаров: украинка рассказала о своих любимых покупках

Что украинцы покупают в "АТБ" снова и снова

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У многих украинцев есть любимые продукты из "АТБ", которые они почти всегда кладут в корзину во время покупок. Девушка у Threads решила спросить пользователей, какие товары они считают самыми вкусными.

Среди любимых продуктов автора сообщения anasta.up — семена подсолнуха "Сан Санич", творожные батончики "Злагода" и булочка с маком.

В комментариях украинцы стали делиться своими любимыми товарами из сети.

По словам пользователя, в список продуктов, которые она считает самыми вкусными и обязательными для покупки, вошли пшеничная крупа Артек "Своя Лінія", паштет со сливочным маслом "Тернопільський м’ясокомбінат" и томатное пюре "Маленький кухар".

Напомним, ранее "Телеграф" сравнил самые дешевые крабовые палочки из "АТБ" и "Сільпо". В одном из продуктов была обнаружена добавка, запрещенная в ЕС. Для сравнения взяли "Розумний вибір" 240 г из "АТБ" по акционной цене 35,55 гривны и "Премію" 100 г из "Сільпо" за 38,49 гривны. Оба продукта производители позиционируют как замороженные крабовые палочки с суримы.