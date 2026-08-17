В объятиях с мужчиной: какое последнее фото запостила бывшая Кличко, которая умерла в 36 лет

Кто этот мужчина рядом с актрисой и чем он известен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

За несколько недель до смерти Хайден Панеттьери опубликовала в Instagram черно-белое фото с голливудским фотографом Рэндаллом Славиным. Именно этот снимок, стал последним постом актрисы.

"Телеграф" расскажет, кто такой Славин и почему его хорошо знают в Голливуде.

На фото Славин обнимает актрису, а она кладет руку ему на плечо. Панеттьери смотрит в камеру, подмигивает и показывает язык.

"Доброе время и добрые друзья", — написала она под фотографией.

Последнее сообщение Хайден Панеттьери

После смерти Панеттьери Рендолл Славин также опубликовал в своих Instagram Stories это общее фото с актрисой.

"Мир тебе, Х", — написал фотограф.

Instagram Stories Рендолла Славина

Кто такой Рэндолл Славин

Рэндолл Славин — американский фотограф и режиссёр, который много лет работает с голливудскими знаменитостями. Но до фотографии он сам пытался построить карьеру актёра — в его фильмографии около двух десятков актёрских работ, в том числе в фильмах "Legends of the Fall" и "Zoolander".

Рэндолл Славин

Впоследствии Славин сосредоточился на фотографии и начал снимать звёзд кино и музыки. Перед его объективом побывали Шарлиз Терон, Рианна, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Риз Уизерспун и многие другие известные люди.

Особенно Славин известен своими закулисными и частными фотографиями голливудской жизни 1990-х. Он снимал актёров и друзей на вечеринках и встречах ещё задолго до появления Instagram, поэтому в его архиве осталось немало неформальных кадров со знаменитостями.

Его работы публиковали The New York Times Magazine, Vanity Fair, GQ, Esquire и Rolling Stone. Славин также выпустил фотокнигу "We All Want Something Beautiful", посвящённую его взгляду на Голливуд и людей, которых он встречал на протяжении карьеры.

Рэндолл Славин. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Панеттьери также была известна за пределами киноиндустрии из-за отношений с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть дочь Кая.