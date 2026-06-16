Теплоснабжающее предприятие из Староконстантинова поблагодарило "Нафтогаз" за оперативность в урегулировании газовой задолженности

Коммунальное предприятие "Тепловик" (Староконстантинов, Хмельницкая обл.) выразило благодарность группе "Нафтогаз" за конструктивный подход к решению проблемы долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ.

Как рассказал директор КП "Тепловик" Александр Душенко, отреагировали на обращение предприятия в государственной компании практически мгновенно. После того как он сообщил о трудностях "Тепловика", глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий уже через несколько часов привлек к работе профильных специалистов. В формате онлайн-совещания стороны выяснили причины задолженности и выработали совместное решение.

"Несмотря на сложные вызовы, которые сейчас одолевают и теплокоммунэнерго, и группа "Нафтогаз", используем каждую возможность для диалога и поиска решений, особенно в вопросах, от которых зависит предстоящий отопительный сезон и устойчивость наших общин", — отметил Душенко.

Договоренности предполагают, что "Тепловик" предоставит письменные гарантии расчета за природный газ. Оплату текущего потребления предприятие будет обеспечивать в соответствии с постановлением Кабмина №812 во взаимодействии с городским советом, в то время как накопленную ранее задолженность будет погашать по отдельному графику, согласованному с НАК "Нафтогаз Украины".

Как известно, по данным Правительства, за последние четыре года задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед Группой "Нафтогаз" выросла более чем вдвое — ориентировочно с 60 млрд грн до 150 млрд грн.