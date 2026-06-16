Теплопостачальне підприємство зі Старокостянтинова подякувало "Нафтогазу" за оперативність у врегулюванні газової заборгованості

Комунальне підприємство "Тепловик" (Старокостянтинів, Хмельницька обл.) висловило вдячність групі "Нафтогаз" за конструктивний підхід до вирішення проблеми боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ.

Як розповів директор КП "Тепловик" Олександр Душенко, відреагували на звернення підприємства у державній компанії практично миттєво. Після того як він повідомив про труднощі "Тепловика", голова "Нафтогазу" Сергій Корецький уже за кілька годин залучив до роботи профільних фахівців. У форматі онлайн-наради сторони з’ясували причини заборгованості та напрацювали спільне рішення.

"Попри складні виклики, які зараз долають і теплокомуненерго, і група "Нафтогаз", використовуємо кожну можливість для діалогу та пошуку рішень, особливо у питаннях, від яких залежить майбутній опалювальний сезон та стійкість наших громад", — зазначив Душенко.

Домовленості передбачають, що "Тепловик" надасть письмові гарантії розрахунку за природний газ. Оплату поточного споживання підприємство забезпечуватиме відповідно до постанови Кабміну №812 у взаємодії з міською радою, тоді як накопичену раніше заборгованість погашатиме за окремим графіком, погодженим із НАК "Нафтогаз України".

Як відомо, за даними Уряду, упродовж останніх чотирьох років заборгованість підприємств теплокомуненерго перед Групою "Нафтогаз" зросла більш ніж удвічі — орієнтовно з 60 млрд грн до 150 млрд грн.