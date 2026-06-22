Коллапс подкрался незаметно: что происходит в оккупированном Крыму

Удары по логистике запустили каскад проблем

Ситуация в Крыму с каждым днем становится все хуже: дефицит горючего, ограничение продажи продуктов и графики отключений света — это только начало. Сейчас Украина атакует основные логистические пути, что уже дает результаты. Однако возникают вопросы: как долго Крым продержится в изоляции от материка со скудными запасами и чего ждать оккупантам.

"Телеграф" пообщался с политологом и военным экспертом Дмитрием Снегиревым.

— Как долго Крым может продержаться без поставок горючего с материка, когда там накроются транспортные перевозки, а доставка продуктов в магазины закончится?

— Уже фактически "накрылись" транспортные перевозки. Сегодняшним распоряжением местного чиновника Развожаева (Михаил Развожаев — так называемый "губернатор" Севастополя) с 22 июня запрещена продажа горюче-смазочных материалов (ГСМ), — бензина, дизельного топлива — за наличный и безналичный расчет. Не работают QR-коды. Напомню, по QR-коду была возможность заправить 20 л бензина раз в неделю. Согласно этому распоряжению ограничена работа общественного транспорта. То есть достаточно серьезный кризис обеспечением ГСМ.

Последний раз им удалось завезти горюче-смазочные материалы в Крым буквально несколько дней назад и мгновенно последовали удары по базам накопления в Керчи и порту "Кавказ". Причем была использована информация самой российской стороны, которая с гордостью сообщила, что смогли доставить горючее в Крым.

Наносятся удары не только по логистике как таковой. Автомобильный транспорт практически не используется, даже несмотря на тактику применения малых огневых групп для сопровождения колонн. Плюс возможность паромной переправы, соединявшей оккупированный Крым с Российской Федерацией. До этого времени было вообще восемь паромов — железнодорожных и автомобильных. После ударов беспилотников ГУР был уничтожен последний железнодорожный паром "Славянин". Это имело достаточно серьезные последствия для логистики — в первую очередь, поставки ГСМ.

Удар по парому "Славянин"

И удары по трем автомобильным паромам поставили "на паузу" это логистическое направление. Это признают и сами оккупанты. Прозвучало заявление оккупационной администрации о том, что паромная переправа останавливает свою работу. Остается Керченский мост, но россияне стали заложниками собственных решений по запрету на транспортировку горюче-смазочных материалов автомобильным и железнодорожным транспортом через Керченский мост.

После успешных операций украинских спецслужб — подрыва поезда в момент прохождения по Керченскому мосту — были соответствующие распоряжения оккупационной администрации и российских спецслужб по запрету транспортировки мостом горюче-смазочных материалов, то есть маршруты по поставкам и маршруты логистики обрезаны.

Керченский мост на карте

Плюс наносятся удары по местам хранения ГСМ. И я не исключаю, что будут масштабированы удары по АЗС. То есть отражена российская тактика относительно уменьшения логистики Сил обороны Украины в прифронтовых областях: Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, где основные удары как раз по АЗС. Если эта тактика будет масштабирована, то у россиян возникнет вопрос отсутствия горюче-смазочных материалов даже для нужд оккупационной армии.

Кстати, проверяется информация о начале вывода тяжелой бронетехники из Крыма из-за невозможности ее передислокации непосредственно к линии боевого столкновения и использования по функционалу на территории оккупированного Крыма.

Системная работа по блокированию логистики и удары по местам хранения горюче-смазочных материалов привели к тем последствиям, которые есть сейчас. А недостаток ГСМ – это транспортный коллапс, невозможность работы общественного транспорта и плюс проблемы с продовольствием. В крымских супермаркетах ограничена продажа продуктов: 3 кг сахара в одни руки. Аналогичная ситуация – крупы и макаронные изделия. То есть уже ощущается достаточно серьезная нехватка с обеспечением продуктами.

— Их в Крыму нет или не могут привезти в магазины?

— Их и нет, и не могут привезти. Крым логистически достаточно уязвим, на этом и сыграли.

А отсутствие воды снизило возможность производства сельхозпродукции на территории Крыма, а это невозможность создания запасов продовольствия для обеспечения функционала оккупационной администрации, то есть все было привозное.

А теперь, когда нет логистики с материковой Украины, то есть оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей, когда полностью заблокирован сухопутный коридор (трасса Ростов-на-Дону — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь и дальше на Крым). Плюс обрезана логистика через паромные переправы. Для продуктов питания остается только Крымский мост.

Трасса Ростов-на-Дону-Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Крым

Учитывая комплексные меры по нейтрализации систем ПВО и плавсредств Черноморского флота, осуществляющих защиту этого незаконного инженерного сооружения, Керченский мост может постигнуть довольно печальная участь. Плюс заявление украинской стороны о возможности масштабирования производства морских беспилотников, у которых боевая часть — до тонны взрывчатки. То есть, можем сказать, что отрабатывают комплексные мероприятия по нейтрализации Керченского моста.

В понедельник, 22 июня, издано распоряжение об ограничении водоснабжения. То есть графики не только на свет ввели (света там вообще нет), но уже и проблемы с водой. Они признали, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре обесточены объекты водоснабжения и вводятся достаточно жесткие графики.

И сегодняшнее распоряжение о фактическом закрытии т.н. "сезона отпусков". С 22 июня детские лагеря прекращают работу по всей территории Крыма. И ограничен прием взрослого населения на сезон отпусков из-за невозможности обеспечения электроэнергией, водой и ГСМ. Это колоссальные убытки для экономики оккупированного Крыма.

Лагерь "Артек" упразднил все смены в Крыму

Лагерь "Артек" упразднил все смены в Крыму

Еще отмечу, что согласно информации Министерства туризма, отказ от раннего бронирования уже превысил 70%. То есть "пушной зверь" (песец — ред.) подкрался незаметно.

Происходят комплексные удары по объектам энергопитания. А это не только логистика, а водо- и энергообеспечение. То есть делается все, чтобы сделать невозможным именно пребывание как гражданско-оккупационной администрации, так и оккупационных войск.

И еще добавлю, что отрабатываются механизмы эвакуации командно-штабных структур Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. А это уже первая ласточка.

Севастополь и Новороссийск на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавняя атака на Крым показала нечто интересное о Крымском мосте.