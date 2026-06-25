Россияне убегают с Кинбурнской косы, там подняли флаг Украины: почему она так важна

События разворачиваются на фоне длительного противостояния за прибрежную зону

Украинские военные заставили бежать россиян со своих позиций на одной из ключевых стратегических точек юга Украины — Кинбурнской косе. Теперь там развивается флаг нашего государства.

Об этом сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины днем 25 июня.

"В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны", — говорится в сообщении.

Кинбурнская коса и оккупация

Кинбурнская коса — это песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Кинбурнская коса

Кинбурнский полуостров – участок суши 45 км протяженностью и максимум 10 км шириной у самого начала. Он разделяет собой Яголицкую залив Черного моря и Днепровско-Бугский лиман. Традиционно входил в первую пятерку лучших морских курортов Украины.

Кинбурнский полуостров

Россия оккупировала косу в 2022 году во время вооруженной агрессии и захвата территорий Херсонской области. На ее территории не проходят активные боевые действия, однако она не просто "серая зона". Ведь оккупанты активно используют косу для обстрелов Очакова, Куцурубской общины и островов Днепровского лимана.

Из-за российской военной агрессии в 2022 году пострадала флора и фауна косы. Ущерб был причинен движением колесного транспорта, а больше всего — пожарами, охватившими леса.

В начале июня 2023 года коса временно стала островом в результате подрыва российскими оккупационными силами Каховской ГЭС и последующего затопления берегов Днепра ниже по течению. На острове вспыхнули лесные пожары.

Кинбурнская коса. Лесные пожары

Почему Кинбурнская коса важна

Кинбурнская коса остаётся одной из наиболее сложных и чувствительных точек южного фронта. Её географическое положение — узкая песчаная полоса, контролирующая выходы к морским и речным путям. Этот фактор дает участку особое стратегическое значение.

Почему Кинбурнская коса важна. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Кроме того, эта позиция используется для постоянных артиллерийских и дроновых обстрелов прибрежных общин Украины, в частности, Очакова. Присутствие на косе дает врагу контроль над частью акватории Черного моря.

Кинбурнская коса. Фото: tripmustgoon.com

Рейды на косу

В 2022 году, когда враг оккупировал косу, украинские защитники предпринимали попытки проводить разведывательные и диверсионные высадки с моря. Такие рейды сопровождались боями у побережья. И хотя контроль над косой закрепился со стороны РФ, но район все же остался уязвимым для ударов и рейдов с воды.

Затем в 2023 году акцент был на удары и диверсионная активность. Тогда украинские бойцы совершали артиллерийские и дроновые удары по позициям и складам на косе. Поступали сообщения о поражениях: складов боеприпасов, артиллерийских позиций, техники противника. При этом продолжались рейды.

12 августа 2024 года бойцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на Кинбурнской косе. Это удалось сделать во время рейда на косу.

До этого, 9 августа, в ГУР сообщали о рейде на Кинбурнскую косу, во время которого бойцы разведки уничтожили шесть единиц бронированной техники оккупантов и ликвидировали около трех десятков захватчиков.

В 2025 году удары по важным объектам врага на косе продолжились. Летом украинские военные провели успешную операцию с высадкой десанта на косу, в ходе которой были уничтожены позиции и десятки военных армии противника.

В июне 2026 года действия украинских военных по перерезанию маршрутов снабжения заставили оккупантов спешно эвакуироваться из Кинбурнской косы. Тогда позиции покидали подразделения 337 полка армии РФ, так как поставка боеприпасов, топлива и продовольствия оккупантам прекратилась.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае украинские военные освободили село на Харьковщине и ликвидировали много оккупантов.