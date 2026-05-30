Заоблачные цены на грязные и безлюдные пляжи. Как сейчас выглядит популярный курорт в оккупации (видео)

Здесь когда-то была дача Януковича

За годы оккупации популярный курорт Азовского моря Урзуф постепенно превращается в руины. Пляжи все больше становятся дикими и местами непригодными для отдыха.

В сети уже показали свежее видео из временно оккупированного поселка. Заметим, что под контроль россиян Урзуф перешел весной 2022 года.

С тех пор здесь не было не то, что нормального курортного сезона летом, а даже намека на него. Туристы, которых раньше были тысячи, не приезжают, а местные не часто ходят к морю. Как видно на видео, в теплую и солнечную погоду побережье Азовского моря практически пустое.

Кроме того, в глаза бросается и состояние этого пляжа, ведь видно, что его не убирали и не ухаживали за ним длительное время. Впрочем, это не мешает местным пытаться продавать "лакшери отдых".

К примеру, в одной из местных баз отдыха цена одних суток аренды жилья стартует от 2,5 тысяч рублей. То есть свыше 1800 грн. При этом здание расположено не на красной линии моря, а в 10-15 мин от него.

Урзуф – это село в Украине, расположенное на северном побережье Азовского моря в Донецкой области. До полномасштабного вторжения оно было известным климатическим курортом, который привлекал песчаными пляжами и семейным отдыхом.

На территории Урзуфа находилась личная дача сбежавшего президента Виктора Януковича. В мае 2014 года ее заняли российские наемники "ДНР" и превратили в перевалочную базу, но в том же месяце, 26 мая, бойцы добровольческого батальона "Азов" ликвидировали их. После этого дача стала базой "Азова".

