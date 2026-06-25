Росіяни тікають із Кінбурнської коси, там підняли прапор України: чому вона така важлива

Події розгортаються на тлі тривалого протистояння за прибережну зону

Українські військові змусили бігти росіян зі своїх позицій на одній із ключових стратегічних точок півдня України – Кінбурнської косі. Наразі там розвивається прапор нашої держави.

Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України вдень 25 червня.

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", — йдеться в повідомленні.

Кінбурнська коса та окупація

Кінбурнська коса – це піщана коса, розташована у Миколаївському районі Миколаївської області. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова і частково відокремлює Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Кінбурнська коса

Кінбурнський півострів — ділянка суші 45 км завдовжки і максимум 10 км завширшки біля самого початку. Він поділяє собою Яголицьку затоку Чорного моря та Дніпровсько-Бузький лиман. Традиційно входив до першої п’ятірки найкращих морських курортів України.

Кінбурнський півострів

Росія окупувала косу у 2022 році під час збройної агресії та захоплення територій Херсонської області. На її території не відбуваються активні бойові дії, проте вона — не просто "сіра зона". Адже окупанти активно використовують косу для обстрілів Очакова, Куцурубської громади та островів Дніпровського лиману.

Через російську військову агресію у 2022 році постраждала флора та фауна коси. Збитки завдали рухом колісного транспорту, а найбільше — пожежами, що охопили ліси.

На початку червня 2023 року коса тимчасово стала островом внаслідок підриву російськими окупаційними силами Каховської ГЕС та подальшого затоплення берегів Дніпра нижче за течією. На острові спалахнули лісові пожежі.

Кінбурнська коса. Лісові пожежі

Чому Кінбурнська коса важлива

Кінбурнська коса залишається однією з найскладніших і найчутливіших точок південного фронту. Її географічне положення — вузька піщана смуга, що контролює виходи до морських та річкових шляхів. Цей фактор дає ділянці особливе стратегічне значення.

Чому Кінбурнська коса важлива. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Крім того, ця позиція використовується для постійних артилерійських та дронових обстрілів прибережних громад України, зокрема Очакова. Присутність на косі дає ворогові контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Кінбурнська коса. Фото: tripmustgoon.com

Рейди на косу

2022 року, коли ворог окупував косу, українські захисники робили спроби проводити розвідувальні та диверсійні висадки з моря. Такі рейди супроводжувалися боями біля узбережжя. І хоча контроль над косою закріпився з боку РФ, але район все ж таки залишився вразливим для ударів та рейдів з води.

Потім у 2023 році акцент був на удари та диверсійна активність. Тоді українські бійці робили артилерійські та дронові удари по позиціях та складах на косі. Надходили повідомлення про ураження: складів боєприпасів, артилерійських позицій, техніки супротивника. При цьому продовжувалися рейди.

12 серпня 2024 року бійці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на Кінбурнській косі. Це вдалося зробити під час рейду на косу.

До цього, 9 серпня, у ГУР повідомляли про рейд на Кінбурнську косу, під час якого бійці розвідки знищили шість одиниць броньованої техніки окупантів та ліквідували близько трьох десятків загарбників.

2025 року удари по важливих об’єктах ворога на косі продовжилися. Влітку українські військові провели успішну операцію з висадкою десанту на косу, під час якої було знищено позиції та десятки військових армії супротивника.

У червні 2026 року дії українських військових щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси. Тоді позиції залишали підрозділи 337 полку армії РФ, оскільки постачання боєприпасів, палива та продовольства окупантам припинилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні українські військові звільнили село на Харківщині та ліквідували багато окупантів.