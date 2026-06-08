Набережная, как свалка. Во что оккупанты превратили популярный крымский курорт (видео)

До прихода России ежегодно здесь отдыхало около 6 млн туристов

Все временно оккупированные Россией курорты постепенно становятся дикими и превращаются в непригодные для отдыха места. Не исключением стал и Коктебель в Крыму.

В сети уже показали свежее видео, как курорт выглядит сейчас и что изменилось за последние годы. Отметим, что Москва аннексировала Крым в 2014 году.

За более чем 10 лет полуостров испытал немало проблем от нехватки бензина до отсутствия воды или света. Постепенно начали разрушаться и популярные места для отдыха, местами "власть" приложила немало усилий, чтобы организовать это.

В Коктебеле уже несколько лет не могут достроить набережную у Черного моря. Если раньше это был песчаный пляж без дороги или тротуара, устраивавший местных и туристов, то сейчас пляж забросан стройматериалами. Разрытая дорога у моря не дает людям нормально подойти к морю, но "власть" не спешит исправлять ситуацию.

Коктебель к оккупации

Для справки

Коктебель — это известный курортный поселок, расположенный на юго-востоке Крыма, на берегу Коктебельского залива Черного моря. Он лежит у подножия вулканического массива Кара-Даг, входит в район Феодосии Автономной Республики Крым.

Часто это место называли богемным курортом и страной Коктебель. Оно славилось уникальной природой, Карадагским заповедником и являлось одним из главных центров воздухоплавания (планеризма) в регионе. До российской оккупации в 2014 году в Коктебеле стабильно за год отдохнуло почти 6 млн человек, сейчас эта цифра упала в разы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне не дают покоя одному из популярных курортов Одесчины. Уже известно сколько там стоит отдых.