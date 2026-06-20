Безлюдные пляжи и не только. Как сейчас выглядит популярный курорт в Крыму (видео)

Даже хорошая погода не улучшает ситуацию

Многие курорты Азовского и Черного морей во время российской оккупации буквально погибают. К примеру, легендарная Феодосия в Крыму в разгар сезона имеет безлюдные пляжи.

Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео. Как видно на кадрах, несмотря на теплую погоду, разгар сезона – конец июня, на пляжах людей почти нет.

Автор показывает, что море тихое, вода чистая, еще нет медуз или водорослей, но и людей тоже нет. Все беседки и места отдыха стоят пустые, а у моря всего несколько человек. При этом есть по меньшей мере два водных аттракциона, но и они простаивают.

Курорт уже больше 10 лет в оккупации, и за это время его состояние и популярность только ухудшаются. Ведь к морю ходят в большинстве своем местные, туристы приезжать боятся. Особенно учитывая, что в последнее время в Крыму достаточно громко, а многие мосты повреждены.

Феодосия во время оккупации

Феодосия во время оккупации

Для справки

Феодосия – это древний город-курорт в Украине, расположенный на юго-восточном побережье Крымского полуострова, на берегу Черного моря. До оккупации в 2013 году регион Великой Феодосии вместе с Коктебелем, Приморским и Береговым ежегодно принимал от 500 до 800 тысяч отдыхающих. Большинство из них (около 65%) составляли туристы из материковой Украины.

Феодосия на карте

Напомним, что Коктебель в Крыму постигнет схожая с Феодосией судьба. Ведь пляжи пустые, местами заброшенные.

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