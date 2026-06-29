Харьков затянуло дымом. Какое качество воздуха в областном центре

Враг бьет по городу каждые сутки

В Харькове после вражеских обстрелов 28 июня возник пожар и задымление. К утру понедельника город затянут дымом.

Об этом сообщают в сети. По данным ГСЧС, вечером в воскресенье российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В результате удара возник масштабный пожар складского здания на территории Холодногорского района города. Ликвидация последствий атаки по состоянию на утро 29 июня продолжается.

Загорелись складские помещения. Фото: ГСЧС

На месте удара возник масштабный пожар. Фото: ГСЧС

Как сообщает "Труха Харків", утром в областном центре наблюдается задымление. Некоторые сервисы по отслеживанию качества воздуха фиксируют его ухудшение. Однако другие не подтверждают эту информацию, по их данным, качество воздуха в Харькове утром 29 июня — нормальное.

Качество воздуха в Харькове хорошее. Фото: saveecobot.com

Местами уровень загрязнения несколько повышен. Фото: saveecobot.com

Сервис accuweather.com оценивает качество воздуха как отличное. Фото: скрин accuweather.com

В любом случае, если в воздухе слышен запах дыма, лучше закрыть окна. Также по возможности ограничить время пребывания на улице.

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