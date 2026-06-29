Укр

Харьков затянуло дымом. Какое качество воздуха в областном центре

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Из-за обстрела возник пожар и задымление Новость обновлена 29 июня 2026, 09:01
Из-за обстрела возник пожар и задымление. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг бьет по городу каждые сутки

В Харькове после вражеских обстрелов 28 июня возник пожар и задымление. К утру понедельника город затянут дымом.

Об этом сообщают в сети. По данным ГСЧС, вечером в воскресенье российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В результате удара возник масштабный пожар складского здания на территории Холодногорского района города. Ликвидация последствий атаки по состоянию на утро 29 июня продолжается.

Россия ударила по Харькову 28.06.2026
Загорелись складские помещения. Фото: ГСЧС
Россия ударила по Харькову 28.06.2026
На месте удара возник масштабный пожар. Фото: ГСЧС

Как сообщает "Труха Харків", утром в областном центре наблюдается задымление. Некоторые сервисы по отслеживанию качества воздуха фиксируют его ухудшение. Однако другие не подтверждают эту информацию, по их данным, качество воздуха в Харькове утром 29 июня — нормальное.

Качество воздуха в Харькове 29 июня 2026 года
Качество воздуха в Харькове хорошее. Фото: saveecobot.com
Качество воздуха в Харькове 29 июня 2026 года
Местами уровень загрязнения несколько повышен. Фото: saveecobot.com
Качество воздуха в Харькове 29 июня 2026 года
Сервис accuweather.com оценивает качество воздуха как отличное. Фото: скрин accuweather.com

В любом случае, если в воздухе слышен запах дыма, лучше закрыть окна. Также по возможности ограничить время пребывания на улице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой старой площади Харькова, которая меняла название пять раз: как Майдан Конституции выглядел раньше и что там было. Старые фотографии позволяют увидеть площадь такой, какой ее уже не застать — с конными экипажами, дореволюционными фасадами и зданиями, которых давно нет.

Теги:
#Пожар #Харьков #Дым #Атака #Качество воздуха