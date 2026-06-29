Харків затягнуло димом. Яка якість повітря у обласному центрі

Ворог б'є по місту щодоби

В Харкові після ворожих обстрілів 28 червня виникла пожежа та задимлення. На ранок понеділка місто затягнуте димом.

Про це повідомляють у мережі. За даними ДСНС, ввечері у неділю російські ударні безпілотники атакували Харків. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа складської будівлі на території Холодногірського району міста. Ліквідація наслідків атаки станом на ранок 29 червня триває.

Загорілися складські приміщення. Фото: ДСНС

На місці удару виникла масштабна пожежа. Фото: ДСНС

Як повідомляє "Труха Харків", зранку в обласному центрі спостерігається задимлення. Деякі сервіси з відстеження якості повітря фіксують його погіршення. Проте інші не підтверджують цю інформацію, за їхніми даними якість повітря у Харкові зранку 29 червня — нормальна.

Якість повітря в Харкові добра. Фото: saveecobot.com

Місцями рівень забруднення дещо підвищений. Фото: saveecobot.com

Сервіс accuweather.com оцінює якість повітря як відмінну. Фото: скрін accuweather.com

У будь-якому разі, якщо в повітрі чутно запах диму, краще зачинити вікна. Також, за можливості, обмежити час перебування на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про найстарішу площу Харкова, яка змінювала назву п’ять разів: як Майдан Конституції виглядав раніше та що там було. Старі фотографії дають можливість побачити площу такою, якою її вже не застати — з кінними екіпажами, дореволюційними фасадами та будівлями, яких давно немає.