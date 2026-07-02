Никогда не говорите "велике дякую": как на самом деле правильно благодарить на украинском
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Слово "дякую" намного давнее "спасибі"
Многие украинцы, переходя на родной язык, нередко поначалу делают ошибки в бытовых разговорах. Один из популярных "косяков" встречается при выражении благодарности другому человеку.
О том, как правильно поблагодарить человека на украинском, в комментарии "Телеграфу" рассказывала литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз.
Подробнее об этом в материале: "Неожиданно о языке: почему присоединяться можно, а ходить за продуктами — нет".
Она объяснила, что в украинском поблагодарить можно словами "дякую" и "спасибі, они оба являются нормативными.
"Слово "дякую" намного давнее "спасибі", впервые его зафиксировали в 1433 году. Господствует мнение, что "дякую" в украинский язык пришло из немецкого (danke) через посредство польского (dziękuję), однако корни этого слова уходят еще во времена Римской империи, ведь древнегерманское слово denken родственно с латинским tongeo — "знаю" (их первоначальное значение тесно связано с существительным "мысль", потому что тогда люди мыслили так: "вы мне сделали добро, я думаю, я помню об этом")", — объясняет языковед.
Однако существует и популярная ошибка, на которую обратила внимание Мороз. Нередко украинцы употребляют словосочетание "велике дякую", но это неправильно. Слово "дякую" является глаголом, поэтому его нельзя сопровождать прилагательными.
Как правильно:
- ґречно дякую;
- дуже дякую;
- красно дякую;
- вельми дякую;
- сердечно дякую;
- щиро дякую.
Напомним, ранее мы писали о том, почему на украинском не стоит говорить "без десяти два" или "дванадцять годин".