Дышать будет нечем почти неделю: на Европу надвигается новая волна рекордной жары

В ВОЗ предупреждают, что дальше ситуация будет только хуже

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Европу вскоре накроет еще одна волна аномальной жары после небольшой передышки. Температура воздуха будет переваливать за +40 градусов.

По данным Испанского государственного метеорологического агентства (Aemet), уже в субботу, 4 июля, температура начнет стремительно повышаться. В ряде регионов столбики термометров достигнут +42°C, а ночные температуры не опустятся ниже +22°C. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится почти всю следующую неделю, пишет El Pais.

Несмотря на экстремальные показатели, Aemet пока не объявило официальную волну жары. Для этого необходимо, чтобы аномально высокие температуры сохранялись не менее трех дней подряд и превышали определенные показатели.

Прогноз в Испании на 5 июля. Скриншот: Ventusky

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что дальше ситуация будет только хуже.

"Эта жара — лишь репетиция", — сказал доктор Ханс Анри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По его словам, Европа нагревается более чем вдвое быстрее мирового среднего показателя, и аномальная жара перестала быть единичным исключением. Эти кризисы становятся всё более частыми, мощными и продолжительными.

Прогноз в Европе на 5 июля. Скриншот: Meteoblue

Какая ситуация в Украине

Украину также окутала волна аномальной жары. В некоторых городах температура на солнце переваливает за +50 градусов.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич сказал, что в первой декаде июля произойдет понижение температуры воздуха на 5-7°С. Однако уже после 7 июля на территорию нашей страны придет новая волна жары из Западной Европы.

Полный прогноз читайте в материале "Телеграфа": "Жара до +39 и не только. Что принесет погода украинцам в июле"

Прогноз в Украине на 2 июля. Скриншот: Meteoblue

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аномальная жара резко отступит от Запорожья. Стало известно, когда температура может рухнуть на 10 градусов.