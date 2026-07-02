Россия испытывает опасные новинки: чем массированный удар по Киеву отличается от предыдущих

Враг мог перейти к более сложным схемам

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Массированная атака по Киеву в ночь на 2 июля имеет свою особенность, учитывая использовании большого количества реактивных дронов, в том числе и новых беспилотников "Бандероль".

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный. По его словам, враг, вероятно, пытается улучшить тактику и эффективность применения ударных дронов, модернизирует их и ищет новые возможности для поражения объектов на территории Украины при использование реактивных дронов.

"Однако вполне возможно, что часть таких дронов – это реактивные "Герани", а не "Бандероль", — отметил он.

Собеседник предполагает, что Россия смогла значительно нарастить производство "Бандеролей" и в последних обстрелах испытать их в боевом применении.

"Однако за использованием этих реактивных дронов следует наблюдать в долговременной перспективе", — объясняет Земляный.

Антон Земляный

Что такое "Бандероль"

Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль" разработана подсанкционным предприятием "Кронштадт", утверждают в ГУР. Основная платформа запуска – беспилотник "Орион" той же компании. Продолжается адаптация для боевых вертолетов Ми-28Н.

S8000 отличается повышенной маневровостью: выполняет повороты с меньшим радиусом, чем ракеты типа Х-101 или 3М-14, но сохраняет типичную для крылатых ракет траекторию. Оснащена боевой частью весом до 150 кг, дальность действия – до 500 км, скорость – 500 км/ч. Топливо – авиационный керосин.

Дальность составляет не менее 200 км.

Как выглядит "Бандероль"

Несмотря на санкции, в "Бандероли" обнаружен ряд иностранных компонентов. Двигатель — из Китая (в свободной продаже), телеметрия вероятно из Австралии или ее копия, батарея из Японии, сервоприводы из Южной Кореи и почти 20 микросхем производства США, Китая, Японии, Южной Кореи и Швейцарии. Всего разведка идентифицировала более 20 ключевых деталей ракеты и около 30 компаний, причастных к их производству или поставке.

ГУР изучило каждую деталь "Бандероли"

Почему "Кинжалы" стали запускать реже

Земляный говорит, что уменьшение использования этих ракет может быть обусловлено снижением ресурса носителей этих ракет, а также отсутствие эффекта внезапности при обстреле.

"Россияне вместо "Кинжалов" активнее пускают квазибаллистические "Цирконы" с наземных пусковых, передвижения и пуски с наземных пусковых значительно труднее отследить, чем с воздушного носителя. Собственно о вылетах Миг-31 мы знаем сразу, так что можем готовиться к использованию "Кинжалов", — резюмировал он.

За сколько времени "Кинжалы" долетают до городов Украины. Инфографика: "Телеграф"

Главное о "Кинжале":

"Кинжал" (Х-47М2) — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он включает самолет-носитель (модифицированный МиГ-31К) и аэробаллистическую ракету.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их могла заметить система противовоздушной обороны. Пуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и разогнаться тоже до гиперзвуковой скорости.

Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

Отметим, что за день до обстрела мониторинги предупреждали о возможной атаке. В комментарии "Телеграфу" Земляный говорил, что открытым оставался вопрос количества средств, которые смогут использовать россияне, ведь за последнее время атаки по России могли подпортить планы врага.

"У мониторинговых каналов оно (колличество средств нападения, — ред.) базируется на основе открытых источников о количестве вооруженных самолетов, носителей крылатых ракет и предположений по применению баллистических и квазибалистических ракет — базирующихся на предельном количестве использованных средств в предварительных обстрелах. Поэтому следует отметить, что такие расчеты — приблизительны и оценочны, но не означают, что Россия использует именно такое количество средств нападения", — подчеркивал аналитик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после обстрела 2 июля воздух в Киеве стал опасным. Где загрязнение наиболее критическое.