Травма эпохи: эксперт назвал черту характера, которая объединяет рожденных в 50-70-х годах
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Старшее поколение долгие годы вынуждено было заниматься выживанием
Характер и мировоззрение современных пенсионеров прямо отражают масштабные исторические потрясения конца XX века. Существует два ключевых события, которые коренным образом изменили жизнь этого поколения и сформировали его уникальные черты.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Твардиевич.
Переломный момент: разрушение иллюзии стабильности
В первую очередь, по мнению эксперта, на нынешних пенсионеров повлиял крах социалистической системы СССР.
"Там, где людям внушали в голову, что все стабильно, все контролируемо, и люди поручали свою судьбу, жизнь и финансы государству, и в это верили. А потом эта вся система рухнула и люди потеряли доверие к государству, потеряли устойчивость и вынуждены заниматься выживанием лет 10 после Советского Союза", — объясняет Твардиевич.
Травма адаптации к новому миру
Вторым событием, которое повлияло на старшее поколение, психотерапевт назвал необходимость переформатироваться к современному обществу, к демократическому устройству и к рыночной экономике.
"Многие пенсионеры до сих пор не могут это принять, понять и вместить в свою психику", — говорит собеседник "Телеграфа".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о 7 привычках людей из СССР, которые сегодня помогают экономить деньги.