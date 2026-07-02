Россия бьет по складам и заводам не случайно: украинцам объяснили цель атак

Российская тактика остается неизменной — под прицелом люди, инфраструктура и бизнес

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Стратегия ударов россиян по Украине – террористическая. Они бьют по гражданской инфраструктуре и домам, чтобы создать картинку для российской пропаганды, якобы РФ превосходит Украину по ракетным ударам и они более сокрушительны. Выбор целей не играет решающей роли, уверен эксперт, главное – создать "картинку" для Путина и россиян в телевизоре.

Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, комментируя "Телеграфу" удары по продовольственным складам и производству товаров народного потребления, подчеркнул — российские удары и далее имеют все признаки геноцида. Подхода они не меняют – целями становятся гражданские производства продуктов, склады сетей, инфраструктура, люди.

Они фактически ищут объекты, наносят удары по ним, а затем подают все, что им нужно. Как враг думает, их цель — попытаться ослабить нас, ослабить наши отрасли экономики и истощать наш потенциал. Александр Мусиенко, военный аналитик

Он также обратил внимание, что россияне наносят удары по целям, которые атаковали раньше, но пытаются отыскать другие объекты, ведь видят, что поставленных целей они не достигают. В качестве примера Мусиенко приводит удары по энергетике, инфраструктуре и культурным объектам. Он подчеркнул, что надежды россиян на то, что это сломает украинцев, напрасны, а Украина продолжает удерживать инициативу в ударах по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры.

"Яготинское для детей" — последствия удара по заводу/ ГСЧС

Напомним, Россия неоднократно наносила удары по гражданским производствам и складам. Под атаками были:

Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове (в ночь на 3 апреля 2026). После удара предприятие временно приостановило работу.

Составы сети АТБ – атака во время массированного удара по Киевщине и логистической инфраструктуре в начале июня 2026 года.

Состав лекарств

Складские помещения компании "Снежная панда" в начале июня 2026 года.

Завод детского питания "Яготинское для детей".

Ранее Телеграф рассказывал, что целями РФ стали также склады "Укрпочты" и "Новой почты". Эти удары направлены не только на создание картинки для пропаганды — российские военные пытаются навредить экономике и логистике ВСУ.