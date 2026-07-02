Россия бьет по складам и заводам не случайно: украинцам объяснили цель атак
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Российская тактика остается неизменной — под прицелом люди, инфраструктура и бизнес
Стратегия ударов россиян по Украине – террористическая. Они бьют по гражданской инфраструктуре и домам, чтобы создать картинку для российской пропаганды, якобы РФ превосходит Украину по ракетным ударам и они более сокрушительны. Выбор целей не играет решающей роли, уверен эксперт, главное – создать "картинку" для Путина и россиян в телевизоре.
Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, комментируя "Телеграфу" удары по продовольственным складам и производству товаров народного потребления, подчеркнул — российские удары и далее имеют все признаки геноцида. Подхода они не меняют – целями становятся гражданские производства продуктов, склады сетей, инфраструктура, люди.
Они фактически ищут объекты, наносят удары по ним, а затем подают все, что им нужно. Как враг думает, их цель — попытаться ослабить нас, ослабить наши отрасли экономики и истощать наш потенциал.
Он также обратил внимание, что россияне наносят удары по целям, которые атаковали раньше, но пытаются отыскать другие объекты, ведь видят, что поставленных целей они не достигают. В качестве примера Мусиенко приводит удары по энергетике, инфраструктуре и культурным объектам. Он подчеркнул, что надежды россиян на то, что это сломает украинцев, напрасны, а Украина продолжает удерживать инициативу в ударах по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры.
Напомним, Россия неоднократно наносила удары по гражданским производствам и складам. Под атаками были:
- Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове (в ночь на 3 апреля 2026). После удара предприятие временно приостановило работу.
- Составы сети АТБ – атака во время массированного удара по Киевщине и логистической инфраструктуре в начале июня 2026 года.
- Состав лекарств
- Складские помещения компании "Снежная панда" в начале июня 2026 года.
- Завод детского питания "Яготинское для детей".
Ранее Телеграф рассказывал, что целями РФ стали также склады "Укрпочты" и "Новой почты". Эти удары направлены не только на создание картинки для пропаганды — российские военные пытаются навредить экономике и логистике ВСУ.