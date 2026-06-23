Раньше это были обереги: что не так с современными вышиванками

Когда-то процесс вышивания считали священнодействием, а рубашку — защитой для человека

Современное восприятие вышиванки часто сводится к эстетике, однако в прошлом каждый орнамент имел особое содержание. Эксперт объясняет, что орнаменты на рубашках воспринимались как своеобразный оберег.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт по украинской вышивке Мария Чумарная. Она подчеркнула, что вышитая рубашка является своеобразным "энергетическим панцирем" для тела.

"Все сводится только к украшательности — без учета того, какие энергетические центры нашего тела благодаря вышивке вступают в тонкий резонанс силы с энергиями космоса", — объясняет Чумарна и отмечает, что это ее удивляет.

Слово "вышивка" на греческом означает "космос", а процесс вышивания — это священное действо "посевы" судьбы: раньше каждая женщина засевала свое поле любви, считывая послание своего сердца, а не механически копируя чужие программы. Мария Чумарная, эксперт по украинской вышивке

Заметим, утверждение о прямом переводе скорее поэтической метафорой. В греческом языке слово κόσμος (космос) в первую очередь означало "порядок", "устройство", "лад". Из-за отношения древних греков к порядку и гармонии, это слово приобрело и второе значение — "украшение", "нарядность". Именно благодаря этому значению образовалось слово "косметика".

Традиционная же вышивка — упорядоченный орнамент, "всемирный лад", который мастерицы пытались воспроизвести на холсте. Эту идею поддерживают и учёные. В частности, наиболее распространенным символом-оберегом орнаментальной композиции называют "Дерево жизни". Традиционно его рассматривают как символ единства поколений и всего мира, а также образную модель Вселенной, в которой каждый человек и каждое явление является важной частью целого.

Дерево жизни на полотенце из Сумщины, 1940-е годы/ Источник: prekrasastudio.com

Другой символ – крест Сварога (также известный как звезда Сварога или восьмиугольная Роза) – это один из самых древних и важнейших сакральных символов в славянской ведической традиции. Он олицетворяет основу Вселенной, баланс между мужской и женской энергиями. На вышивке красный элемент.

Рубашка из Бойковщины I пол. 20 в./ Фото: Музей Ивана Гончара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что красный и черный цвет в сочетании не были характерны для украинской аутентичной вышивки во многих регионах. По большей части красный сочетался с синим.