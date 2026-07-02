Просрочка бесплатно? В "АТБ" раскрыли секрет, отдают ли товары с истекшим сроком

У таких товаров только один путь

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Согласно правилам сети супермаркетов "АТБ", товары, у которых вышел срок годности, отправляются на утилизацию. Получить такие продукты бесплатно у клиентов не выйдет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель компании. В ответ на вопрос — "Что делают с просрочкой в ​​АТБ и можно ли получить бесплатно товары с истекающим сроком годности?" — в сети заявили следующее:

"Такие товары утилизируют", — заявил сотрудник техподдержки.

Почему продукты утилизируют?

Несмотря на то, что часть продуктов может быть пригодна к употреблению даже после истечения сроков годности, по закону её обязаны утилизировать. Как писало издание "Одесская жизнь", согласно украинскому закону об управлении отходами (№2320), просроченная еда автоматически становится отходом. Выбрасывать ее в мусор нельзя. Отдавать даже животным тоже запрещено. Вывозить такую продукцию могут только специализированные компании с лицензией на утилизацию.

Напомним, ранее мы писали о том, как в "АТБ" получить деньги за испорченные продукты с нормальными сроками.