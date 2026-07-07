Сырский: Говорить о переломе в войне еще рано, Россия готовится к перехвату инициативы

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Россия сохраняет значительный наступательный потенциал, несмотря на большие потери и признаки истощения. Оккупанты наращивают численность войск, увеличивают производство средств поражения и готовятся к возможным наступлениям на новых участках фронта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что украинские защитники продолжают ежедневно уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по логистике и объектам военной и критической инфраструктуры, прежде всего топливно-энергетического комплекса.

"В то же время говорить о качественном переломе в войне еще рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта. Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение", — заметил главка.

Сырский подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ имеют преимущество над противником именно в уровне подготовки. Это, по его словам, подтверждает и ход боевых действий, и потери врага. Вместе с тем, российское командование пытается компенсировать это количеством солдат. Кроме того, враг должен в планах "увеличивать протяженность фронта, которая уже превышает 1250 км".

Главком рассказал, что в ходе ежемесячного совещания обсуждались и вопросы повышения качества подготовки военных и подразделений. По словам Сырского, программы обучения должны быстро меняться в соответствии с новой тактикой ведения боя, развитием дронов и появлением новых видов вооружения.

Также продолжается подготовка младших командиров и сержантов. В настоящее время главных сержантов и командиров отделений учатся в шести странах НАТО. Кроме этого, Вооруженные силы продолжают получать отзывы от боевых подразделений о работе учебных центров, совершенствуют программы подготовки и формируют резерв младших командиров.