Сирський: Говорити про перелом у війні ще зарано, Росія готуєтся до перехоплення ініціативи

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Росія зберігає значний наступальний потенціал, попри великі втрати та ознаки виснаження. Окупанти нарощують чисельність військ, збільшують виробництво засобів ураження і готуються до можливих наступів на нових ділянках фронту, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив на тому, що українські захисники продовжують щоденно знищувати живу силу і техніку ворога, а також завдавати ударів по логістиці та об'єктах військової і критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного комплексу.

"Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал. Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту. Ми враховуємо ці загрози, працюємо над зміцненням стійкості оборони та повинні діяти на випередження", — зауважив головком.

Сирський підкреслив, що на сьогодні ЗСУ мають перевагу над противником саме у рівні підготовки. Це, за його словами, підтверджує і перебіг бойових дій, і втрати ворога. Разом з тим російське командування намагається компенсувати це кількістю солдат. Крім того, ворог має у планах "збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 км".

Головком розповів, що в ході щомісячної наради обговорювалось і питань підвищення якості підготовки військових і підрозділів. За словами Сирського, програми навчання мають швидко змінюватися відповідно до нової тактики ведення бою, розвитку дронів і появи нових видів озброєння.

Також надалі триває підготовка молодших командирів і сержантів. Нині головних сержантів та командирів відділень навчають у шести країнах НАТО. Крім цього, Збройні сили продовжують отримувати відгуки від бойових підрозділів щодо роботи навчальних центрів, удосконалюють програми підготовки та формують резерв молодших командирів.