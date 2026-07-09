Смерчи, волны жары и не только: к какой новой погодной реальности готовиться украинцам

Природа реагирует на глобальное потепление не только повышением температуры

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В ближайшие годы Украину будут все чаще накрывать волны жары, засухи, мощные ливни, град, шквалы и смерчи. Но даже несмотря на потепление, климат страны все же пока нельзя назвать средиземноморским.

Об этом рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг в интервью "Телеграфу": "Жара +40 в Украине — не предел, а зиму "теряем": климатолог поразил прогнозом на 10 лет".

"Определение климата учитывает не только температуру, но и режим осадков, а он остается характерным для умеренных широт. Глобальное потепление изменило структуру осадков: раньше преобладали умеренные дожди, полезные для сельского хозяйства, теперь учащаются сильные ливни — когда долго нет дождя, а затем через несколько часов выпадает месячная или две месячные нормы осадков", — говорит Шпиг.

По его словам, такие ливни уже относятся к стихийным гидрометеорологическим явлениям и несут риск подтоплений, ущерба и даже человеческих жертв. Такая тенденция будет сохраняться как минимум ближайшие 10 лет.

В то же время собеседник рассказал, означает ли глобальное потепление только рост температуры или учащение других опасных явлений — ливней, града, шквалов, смерчей. Он отметил, что следствием глобального потепления является общий рост экстремальности погодных условий. То есть, количество волн тепла и дней с засухой будет расти, а осадки все чаще будут выпадать в виде мощных отдельных ливней. Град – явление локальное, но частота случаев выпадения града также будет расти.

"Что касается шквалов, то они и сейчас являются третьим по частоте опасным явлением после ливней и гроз, которое связано с конвективными облаками, и это соотношение, скорее всего, сохранится. А смерчи, ранее фиксировавшиеся преимущественно в Крыму, теперь встречаются все чаще и в северных областях — в частности, на Киевщине и Житомирщине. Самые благоприятные условия для их образования – вдоль больших площадей с открытой водной поверхностью, в частности, Днепра и побережья Черного моря", — объясняет метеоролог.

Изменение климата. Инфографика создана с использованием ИИ

Также собеседник рассказал, почему после нескольких дней сильного зноя часто возникают мощные грозы. Причина в том, что раскаленная поверхность земли встречается с более прохладным и влажным воздухом. Из-за такого перепада быстро формируются высокие грозовые облака. Чем они мощнее, тем выше вероятность опасных погодных явлений — сильных ливней, града, шквалистого ветра и даже смерчей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ливни в Украине все чаще напоминают тропические. Стало известно, почему так на самом деле.