Ливни в Украине все чаще напоминают тропические: почему так на самом деле

Говорить о "тропизации" климата нет причин

В Украине иногда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, такие дожди украинцы называют "тропическими". Однако на самом деле эти осадки не тропического происхождения, они формируются на нашей территории из-за резкой дестабилизации и жесткости атмосферных процессов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, сейчас атмосферные процессы ужесточились, а атмосферная циркуляция стала более экстремальной.

"И она дает эти осадки. И к тому же она неустойчива. А если она неустойчива, то что с ней происходит? То есть осадки, и осадки очень сильные, потом где-то неделю сухо, ничего нет. Потом снова сильные осадки. Это наша действительность", — объяснила метеоролог.

Вазира Мартазинова. Фото: "Укринформ"

Земля вошла в жесткую климатическую фазу

Вазира Мартазинова рассказала, что атмосферная циркуляция Северного полушария имеет четкие периоды сдвига продолжительностью 50-60 лет. С 2005 года наша планета перешла в новую, "западную" фазу, которая отличается особой жесткостью и все более наращивает погодные крайности.

Ливень затопил Киев 12 июня

"Ее аналоги из середины прошлого века подтверждают очень активные процессы. И поэтому в ближайшие десятилетия мы будем все больше и больше испытывать эти экстремальные погодные процессы по температуре и осадкам", — предупредила метеоролог.

Как рассказывал "Телеграф", 12 июня Киев накрыл сильный ливень с градом и ураганом. Стихия наделала немало бед.