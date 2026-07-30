Ракета против многодетной семьи: где находится Радушное и что за трагедию там устроила Россия

До прибытия спасателей местные жители разбирали руины и тушили пожар

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Россия убила шесть человек в поселке Радушное в 15 километрах от Кривого Рога утром 30 июля. Погибли трое взрослых и трое детей.

В Новопольском сельском совете сообщили, что оборвалась жизнь многодетной семьи Вороновых. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что среди погибших трое детей — девочка 6 лет, мальчики 11 и 17 лет. Известно, что разрушены полностью два частных дома.

Региональное СМИ "Свои" сообщило, что из-под завалов достали уже шесть тел, в помещении были родители, семеро детей и внук.

За руинах — семейный альбом/ Фото: Свои

Все, что осталось от дома в Радушном/ Днепропетровская ОВА

Дома после прилета загорелись, пожар уже потушили спасатели/ГСЧС Днепропетровщины

Первый городской сообщает, что погибших многодетных родителей звали Артем и Елена. Артему было 47 лет, Елене 41 год. Они были в доме с детьми и полуторагодовалым внуком. По предварительным данным журналистов, среди погибших — Марк (за месяц должно было быть 18 лет), Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет), Артем (1,5 года). Пока поисково-спасательная операция продолжается, надежда найти кого-то живого под руинами до сих пор есть.

Жизнь целой семьи оборвала российская ракета/ Фото: Первый Городской. Кривой Рог

Еще один сын семьи Матвей о гибели родных узнал из местной телеграм-группы.

На месте ракетного удара России – детские вещи, фото/ Первый Городской. Кривой Рог

Еще восемь человек получили ранения. 84-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Местные говорят – ее дом напротив того, где погибла многодетная семья. В больнице также 49-летняя женщина и два мальчика 6 и 15 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Пострадавших мальчиков из-под завалов выкапывали соседи, пока не прибыли спасатели. Местная жительница рассказывает, что это соседний дом от того, где жила многодетная семья. "Мы подбежали, начали разгребать завалы. Разбрасывали крышу, достали старшего. Меньший был еще ниже под кроватью. Пока доставали, загорелась хата. Все соседи начали с ведрами гасить дом. Пламя было высокое, еще и газ. Пока приехали все службы, мы смогли раскопать двоих детей", — рассказала она.

Пострадали также многие дома вокруг. В одном из них чудом уцелели мама, бабушка и трое детей, младшему из которых год.

Отметим, в Кривой Рог напрямую от Радушного — 12 километров, дорогами около 15. Этот поселок в котором в основном жилые дома, есть магазины и железнодорожная станция. На начало 2022 года здесь проживало более 3,7 тысячи человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве погиб один человек и двое пострадали. В результате обстрела сгорел рынок возле метро "Почайна".