После "африканской" жары: какие сюрпризы готовит погода в июле и чего стоит опасаться

Лето принесет опасные явления

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После волны экстремальной жары некоторые области в Украине накрыла непогода — сильные ливни привели к тому, что ряд улиц и дорог буквально ушли под воду. Но есть ли угроза таких явлений и для других регионов, а так же может ли еще вернуться сильная жара этим летом?

Детально об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала начальница отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. По ее словам, масштабных потопов не предвидится, а уже на следующей неделе придет более комфортная температура воздуха.

Что происходит с погодой 3 июля

В пятницу сильные ливни затопили трассу Ровно — Львов. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что уровень воды на дороге выходит за пределы отбойников. Автомобили вынуждены буквально "переплывать" затопленные участки.

В то же время непогода накрыла город Вышгород в Киевской области. В результате сильных дождей ряд улиц уходит под воду, в некоторых местах затопило уже по колено.

Также сильные ливни накрыли Одессу.

Куда грозовой фронт движется дальше и есть ли угроза потопа

По словам Птухи, холодный атмосферный фронт, который сейчас проходит по территории Украины, постепенно смещается с запада на восток. Именно он вытесняет раскаленный воздух за пределы нашей страны, потому уже в ближайшие дни жара сменится более комфортной температурой.

Активная фаза фронта — 3 и 4 июля. В эти дни в большинстве областей Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы.

"Для Киева и центральных областей период наибольшей вероятности интенсивных осадков уже приходится на 3 июля, а далее зона активных дождей будет постепенно смещаться в восточные и юго-восточные области. В то же время говорить о "настоящем потопе" на больших территориях Украины было бы некорректно. Летние грозы носят достаточно локальный характер: даже в пределах одного города в одном районе может выпасть ливень, а в другом — лишь небольшой дождь. Поэтому локальные подтопления улиц или отдельных участков дорог возможны, но это не означает, что вся область или город окажутся под водой", — сказала собеседница.

Наталья Птуха

Какие регионы в максимальной зоне риска из-за шквалов, града и поднятия уровня воды

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 3 июля наибольшая вероятность опасных явлений ожидается в северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях. Здесь, как говорит Птуха, прогнозируются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, а в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях — сильные дожди.

Прогноз на 3 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

4 июля зона активной непогоды сместится дальше на восток. Обильные дожди прогнозируются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также в восточных областях страны.

Прогноз на 4 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

В течение 3-5 июля на малых реках суббассейна Среднего Днепра в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях ожидается повышение уровня воды на 10-40 см без угрозы негативных последствий. В то же время в местах прохождения локальных интенсивных ливней возможно формирование значительного местного стока, что может приводить к кратковременным подтоплениям низменных участков, улиц и дорог.

Прогноз на 5 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

Вернется ли аномальная жара под +40° в июле

Погода меняется из-за того, что пришёл другой воздух. После холодного фронта в Украину зайдёт более прохладный и свежий воздух, поэтому уже на следующей неделе станет заметно комфортнее.

К 8 июля температура воздуха в дневные часы будет преимущественно составлять +21…+28°С, лишь на юго-востоке местами до +31°С. Согласно прогнозам, до 13 июля не будет возвращения экстремальной жары.

"В то же время следует понимать, что детализированные прогнозы с конкретными температурными показателями и распределением осадков имеют высокую достоверность только на 3-5 суток. Прогнозы на 7-10 дней уже консультативны, а говорить сейчас о конкретных температурах в конце июля или тем более обо всем месяце — невозможно", — объясняет Птуха.

Вместе с тем, климатологи уже много лет отмечают общую тенденцию: в условиях изменения климата волны жары в Европе становятся более частыми, продолжительными и интенсивными. Поэтому повторные периоды сильной жары этим летом нельзя исключать, однако сказать, когда именно они наступят и каких достигнут значений, невозможно.

Когда в Украине будет комфортная погода. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

К каким еще опасным погодным явлениям украинцам нужно быть готовыми к концу лета

Помимо сильных дождей, града и шквалов, летом возможны и другие опасные явления. Дело в том, что после продолжительных периодов жары атмосфера накапливает значительный запас энергии. Когда в очень тёплый воздух приходит холодный фронт, горячий воздух быстро поднимается. Из-за этого образуются большие грозовые тучи, которые могут принести сильные ливни, порывистый ветер и град.

"Также на протяжении лета сохраняются риски длительных бездождевых периодов, почвенной засухи и высокой пожарной опасности, особенно во время антициклональной погоды, когда на нашу территорию влияет поле высокого атмосферного давления", — говорит собеседница.

Ученые отмечают, что вследствие изменения климата растет не только вероятность волн жары, но и интенсивность отдельных опасных погодных явлений.

"Именно поэтому в последние годы мы все чаще наблюдаем контрастную погоду, когда после нескольких дней сильной жары могут возникать очень интенсивные грозы с опасными проявлениями. Однако конкретные явления для второй половины лета пока спрогнозировать невозможно — их можно оценивать только в пределах краткосрочных прогнозов", — резюмировала Птуха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик назвал дату, когда в Украине станет прохладнее.