Куда денутся деньги Нацкэшбека по возвращении государству: появился интересный документ

Механизм возврата средств был предусмотрен при запуске программы

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Деньги с карточек программы "Национального кэшбека" вернутся в государственный бюджет после 31 июля. Однако пока решения, куда они будут направлены, еще нет.

Как сообщили в ответе на запрос "Телеграфа" в Акционерном обществе "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине", механизм возврата неиспользованных средств был предусмотрен с самого начала программы.

Что касается того, где именно возвращенные государству средства будут использованы в дальнейшем, отдельное решение не принималось. "Дальнейшее распределение бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и решениями Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины", — говорится в ответе на запрос.

Решения о том, куда секрируют средства, нет/ Скриншот ответа на запрос "Телеграфа"

Заметим, что программу не сворачивают. Она продолжает существовать, однако, средства за май-июнь будут выплачены в следующий период. В общей сложности к программе "Национального кэшбека" присоединились более 10 миллионов украинцев, однако активных участников было вдвое меньше — более 5 миллионов. Если вычислить по количеству населения, мог получить дополнительную прибыль в виде возврата средств из покупок украинских товаров каждый третий украинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидером среди направлений расходования средств Национального кэшбека стали коммунальные услуги. На втором месте – товары украинского производства.