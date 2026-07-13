Проект "Знай свою Украину" стал одним из основателей коалиции, работающей в сфере утверждения национальной идентичности, — Игнат Коробко

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине презентовали программное наполнение Школы национальной идентичности, которая призвана усилить существующие государственные механизмы, помогая педагогам, общинам и институциям. Об этом сообщил Игнат Коробко, меценат и соавтор проекта "Знай свою Украину", который является одним из создателей инициативы.

"В начале июля прошла первая открытая презентация программы "Школы национальной идентичности". Проект, в частности, предусматривает создание программ, усиливающих культуру идентичности, а также поддержку учительства и содействие стратегическому развитию громад", – рассказал Игнат Коробко.

Он отметил, что команда проекта представила структуру будущей программы для педагогов и методологию развития гражданской стойкости через национальную и гражданскую идентичность.

"Во время встречи команда впервые представила не только структуру будущей программы Школы для педагогов, но и более широкую концепцию – методологию развития гражданской стойкости через национальную и гражданскую идентичность", — отметил Игнат Коробко.

По его словам, проект, в том числе, будет помогать детям и молодежи, которые возвращаются из оккупации.

"На сегодняшний день есть очень много вызовов в этом вопросе. Например, помощь детям и молодежи, которые возвращаются из депортации или оккупации и долгое время подверженным враждебной пропаганде. Или тем, кто пережил кризис идентичности по другим причинам. Поэтому, когда мы говорим о работе в разных секторах — молодежном, образовательном или других — мы всегда должны иметь в своей сокровищнице инструменты, которые помогают работать над утверждением украинской национальной идентичности", — подчеркнул Игнат Коробко.

В презентации школы приняли участие более 460 педагогов, экспертов, представителей власти и гражданского сектора из 24 областей Украины.

Проект реализуется Коалицией организаций и экспертов в сфере образования, культуры, философии, фасилитации, гражданского участия и развития громад. Разработка программы для педагогов осуществляется при поддержке Благотворительного фонда имени Федора Шпига.

Реализация пилотных этапов происходит в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП – Громади", Благотворительным фондом "КОЛО" ("Знай свою Украину"), Образовательным фондом "МрійДій", GoGlobal, Фондом семьи Богдана Гаврилишина, а также при участии экспертного сообщества и при содействии государственных партнеров.