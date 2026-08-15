Можно добраться только на лодке: где в Украине есть церковь-остров (фото)

Развалины на фоне водохранилища создают загадочную атмосферу

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В Киевской области есть живописные места для туризма. В частности, в селе Цибли Бориспольского района есть таинственные руины церкви Святого Ильи, к которым можно добраться только на лодке или вброд.

Об этом пишут в соцсети Threads. Этот объект создает живописный пейзаж и неповторимое место для селфи.

Интересной локацией для посещения летом могут стать остатки постройки церкви святого Ильи. Полузатопленный объект является уникальным местом.

"Руины церкви Святого Ильи. Полузатопленная святыня в селе Цибли создает невероятный пейзаж. До руин можно добраться на лодке или вброд через камыш", — говорится в сообщении.

Руины церкви Святого Илии в Цыблях

Руины церкви Святого Илии в Цыблях

До руин можно добраться только на лодке или вброд

Руины церкви Святого Илии в Цыблях

Где находится это место?

Руины церкви находятся в Киевской области. В селе Цибли Бориспольского района.

Что известно о церкви в Циблях?

Церковь Святого Ильи – руины православной церкви в селе Цибли Бориспольского района Киевской области. Первая церковь в Циблях была построена в 18 веке. Кирпичную церковь св. Ильи построили в 1861 году на средства коллежского секретаря Кирилла Оплачко.

Стилистически церковь в Циблях очень похожа на церковь святых Бориса и Глеба в Вышгороде. Церковь была построена по типовому проекту храмов, разработанных архитектором Константином Тоном. Храм имел черты псковско-новгородского архитектурного стиля с классическими элементами отделки, с пятью луковидными куполами. К храму была пристроена колокольня с шатровидным верхом. Бани были позолочены. В храме стоял трехъярусный иконостас.

В 1930-х годах храм закрыли большевики, а колокольню над притвором разобрали. Там разместили склад зерна. Однако в 1941 году служба была восстановлена. Храм действовал до начала 60-х годов. В 1960-х годах село Цибли было перенесено выше зоны затопления Каневского водохранилища, а церковь осталась на старом месте. Когда водохранилище было заполнено, церковь оказалась на небольшом острове недалеко от берега. До нее можно добраться только на лодке или вброд.

В селе была построена новая церковь, также посвященная Св. Илье. Старый храм — это одна из немногих церквей Киевщины, которая находится в состоянии руин. Храм нуждается в немедленном спасении и памятникоохранном статусе.

Церковь Святого Ильи, 1910 год. Фото Википедия

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