Лужи на подоконниках появляются не просто так: простой тест выявит скрытую проблему в пластиковых окнах

Как проверяют дренажную систему профессионалы

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Плесень на откосах, мокрые пятна на стенах и вода на подоконнике могут появляться из-за неправильной работы дренажной системы пластиковых окон. Есть способ узнать о проблеме заранее. Для этого понадобится стакан воды и буквально одна минута времени.

Такой метод применяют профессиональные установщики окон и дверей еще до того, как приступить к работе с конструкцией. Как пишет французское издание Ouest-France, простая проверка позволяет за секунды определить, работает ли дренажная система окна правильно.

Пластиковые окна изначально спроектированы так, чтобы пропускать через себя немного влаги. Во время дождя, ветра или конденсации капли неизбежно попадают внутрь рамы. Производители заранее закладывают в конструкцию скрытые каналы, по которым эта вода стекает наружу, не попадая в помещение. Проблемы начинаются, когда эти каналы перестают справляться со своей задачей.

Отверстия дренажа шириной всего в несколько миллиметров забиваются пылью, песком, пыльцой, опавшими листьями, паутиной, мхом и даже остатками моющих средств. Поскольку снаружи эти отверстия почти не видны, многие годами не подозревают об их существовании.

Если нижний угол окна стал влажным, в комнате появился затхлый запах, резиновые уплотнители затвердели или после дождя на нижней планке подолгу стоят капли воды, самое время проверить дренажную систему.

Фото сгенерировано ИИ

Нужно полностью открыть окно и медленно вылить небольшой стакан воды в нижнюю направляющую — планку, на которую опирается створка. Если система исправна, вода за несколько секунд стечет наружу через маленькие отверстия в раме. Если же вода задерживается, стекает медленно или вовсе начинает капать внутрь комнаты, значит дренажные каналы частично или полностью забиты.

Как почистить дренаж, не повредив окно

Прокалывать отверстия отверткой или другим острым металлическим предметом не стоит. Лучше аккуратно пройтись по каналам ватным тампоном или тонкой пластиковой палочкой, а затем промыть теплой водой. После чистки нужно повторить тест со стаканом. Если вода уходит быстро, система снова работает как надо.

Специалисты также советуют не заделывать щели силиконом самостоятельно, не закрашивать дренажные отверстия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить пластиковые окна.