Федоров – все? Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский

Появился обширный перечень изменений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержит должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции.

Тем временем вместо Михаила Федорова главой оборонного ведомства станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. Что касается дальнейшей судьбы пока министра обороны, то войн, скорее всего, уйдет из Кабмина совсем. Также есть вариант, что Федоров станет советником президента.

Вместо Тараса Качки вице-премьером по европейской интеграции станет постоянный представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов. В то же время Качка займет нынешнюю должность Ченцова.

Андрей Сибига сохранит пост главы МИД.

Отметим, что нардеп Ярослав Железняк публикует следующий список перестановок:

Премьер — Сергей Корецкий

Министерство социальной политики — Денис Улютин или Дарья Марчак

Министерство по делам ветеранов и ВПЛ — Виталий Ким

Первый вице-Минэнерго — Денис Шмыгаль

Вице-премьер по культуре — Татьяна Бережная

Министр финансов — Сергей Марченко

Минздрав — Виктор Ляшко

Минспорта — Матвей Бедный

МИД — Андрей Сибига

МОН вместо Оксена Лесового будет Андрей Бутенко

Министром юстиции станет Денис Маслов

Главой минцифры — Оксана Ферчук

Главой МВД — Иван Выговский

Министерство ресурсов разделят на:

Министерство экономики и экологии Александр Кравченко

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий

Минвосстановление — Алексей Кулеба покидает правительство, а министерство разделят:

Минрегионов — Виталий Безгин

Мининфраструктуры — Николай Калашник (глава КОГА)

Почему увольняют Федорова

По словам Железняка, Зеленский якобы отметил, что Федоров провалил реформу ТЦК. Тем временем "Суспильне", ссылаясь на собственные источники, пишет, что на встрече с фракцией президент объяснил увольнение главы МО тем, что у него "непреодолимые противоречия с главнокомандующим Сырским".

"Президент сказал, что Федоров и министерство делали закупки по собственному усмотрению, а не так, как это спрашивали Генштаб и военные. Это, в частности, касалось, например, закупок артснарядов", — пишут РБК-Украина.

Журналисты добавляют, что президент сказал, что "по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского", но сейчас этого сделать нельзя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине может появиться новое министерство, которое будет представлять огромную прослойку общества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).