Одессу атаковали "Бандероли": где слышали взрывы и что известно об атаке

Во время атаки воздушная цель меняла курс, пытаясь обойти украинскую ПВО

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Утром 16 июля Россия атаковала Одесскую область. Россияне запустили по Одессе и области баражирующий боеприпас "Бандероль". Сообщается о взрыве и работе сил противовоздушной обороны после первого сообщения о дроне.

Другой из дронов видели также в направлении Затоки, Лиманки, Таирово. Очевидно, "Бандероль" менял курс, пытаясь обойти ПВО. Сообщается также, что он летел крайне низко — на высоте примерно 100 метров. Воздушные силы сообщили также об активности вражеской тактической авиации на юге, так что тревога продолжается.

Именно маневровость одновременно со скоростью являются главными сложностями для сбивания "Бандеролей". Этим они отличаются от обычных дронов "шахедов".

"Бандероль" — это российский боражирующий боеприпас, который по сути является смесью дальнобойного дрона и ракеты. Имеет реактивный двигатель. "Бандероль" летит со скоростью 400-500 км/час, может нести боевую часть весом более 100 кг и способен преодолевать расстояние до 500 км.

Ракета может запускаться:

с воздушных носителей,

с РСЗО "Торнадо"

вертолетов МИ-8.

"Обычно ракета летит на высоте 400-2000 метров, но перед ударом опускается до 200 метров. Ракета способна достаточно активно маневрировать во время полета. Например, чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 км", — характеризовал ракету-дрон советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и утром 15 июля Россия атаковала Одессу. Атака была нетипичной – ракеты наматывали круги над морем.