Миллионы в "черную дыру" аутсорса: "Правительственный контакт-центр" кормит сеть сомнительных фирм, в которой работает мужчина чиновницы

В центре внимания — связанные компании, одинаковый штат и необычное ценообразование

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"Правительственный контакт-центр" ежедневно пропускает через себя тысячи звонков: от пенсионных консультаций до жалоб на чиновников-коррупционеров. Более того, здесь можно оставить анонимку о взяточничестве в высших эшелонах власти. Впрочем, похоже, жаловаться можно и на Центр – эта структура имеет все шансы оказаться в эпицентре громкого коррупционного скандала.

Картина поражает контрастами: пока рядовые консультанты на линиях выслушивают проблемы за скромную зарплату в 21 тыс. грн, десятки миллионов из бюджета незаметно перетекают на счета пула связанных между собой ООО. Официальное основание – "содержание софта". Однако большинство из этих компаний имеют очевидные признаки фиктивности: "фунтовых" владельцев и одну и ту же четверку работников на все фирмы.

Проверить реальный объем предоставляемых услуг почти невозможно, а оценить адекватность цен еще труднее. А оценивать там есть что. К примеру, только за годовое обслуживание сетевого экрана одной из компаний отвалили более 700 тыс. грн. Интересно, что ровно такую сумму "отвалили" за целый ряд совершенно разных услуг: от поддержки мессенджеров до администрирования сайта. Фирмы просто вписывались в акты выполненных работ идентичные до копейки суммы.

Кто же действительно освоил миллионы от "Правительственного контакт-центра" и как работал этот тендерный конвейер — выяснял "Телеграф".

Кому достались бюджетные миллионы?

Госзакупки "Правительственного контакт-центра" видели многих подрядчиков, но абсолютным рекордсменом стало ООО "ОП-Айти", успевшее аккумулировать уже 42,8 млн грн от этого заказчика. Деньги фирме платят за сопровождение программного комплекса. Фактически это обычные сисадмины, но на дорогом аутсорсе.

Создается стойкое впечатление, что "ОП-Айти" создавали под конкретный заказ: компанию зарегистрировали 1 ноября 2023 года, а уже 18 декабря она подписала свой первый бюджетный контракт.

Главные цифры/ Инфографика "Телеграф" создана с помощью ИИ

Конкуренцией на торгах и не пахло – приходили только они. А ценообразование вызывает еще больше вопросов. В одном из договоров предмет закупки описали максимально размыто: "услуги, связанные с программным обеспечением", оценив их в 7 млн. грн. За что конкретно заплатили государство – загадка.

В другом контракте фигурирует список из 17 услуг, 16 из которых стоят абсолютно одинаково – 706 204 грн и 80 копеек. Сопровождение IP-телефонии, защита сетевого экрана, администрирование почты – зачем оценивать совершенно разные по трудозатратам процессы в одну копеечную сумму, логически объяснить сложно.

Всю эту гигантскую работу, согласно тендерной документации, должны были выполнять только четыре специалиста ВП-Айти: В. Пеньков, А. Дрогальчук, А. Букато и А. Быкадоров. Запомните эти имена. При этом в самих договорах для связи указывали контакты вообще других людей – Павла Зинчука как технического директора и Вадима Пенькова как инженера. Именно их номера давали работникам контакт-центра для разрешения текущих технических факапов.

Справка о наличии работников соответствующей квалификации

Нанять четырех штатных администраторов обошлось бы государству в копейки по сравнению с 42,8 млн. грн., выплаченными конторе с четырьмя людьми в штате. В то же время оказалось, что эта четвёрка успевает работать на несколько фронтов одновременно.

Все договоры с "ОП-Айти" от имени государства подписывала руководитель "Правительственного контакт-центра" Марианна Вильшинская. Никаких неудобных вопросов такие чудеса ценообразования у чиновницы почему-то не вызывали – в общей сложности она заключила с фирмой семь сделок.

Когда в 2025 году "ОП-Айти" фактически свернула деятельность, на горизонте появился новый фаворит Центра – ООО "Зентрикс", созданное в мае того же года. Уже через несколько месяцев после регистрации новичок забирает подряды на 18,6 млн грн. Директором "Зентрикса" стал Игорь Зенкин, а в штате снова появилась знакомая четверка: Пеньков, Быкадоров, Букато и Дрогальчук.

Справка о наличии работников соответствующей квалификации

Эти же фамилии фигурируют и в ООО "Найс-Айти", которое вытянуло из контакт-центра еще 15,2 млн. грн. И это далеко не полный список "кормящихся" компаний из этого источника.

Справка о наличии работников соответствующей квалификации

Все эти ООО связывает не только общий пул кадров, но и аномальное везение на торгах и пристальное внимание правоохранителей. Еще в 2023 году полиция открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами из-за предоставления вероятно фиктивных услуг. Тогда ООО "Зентрикс" еще даже не существовало. Похоже, единственным результатом расследования стало то, что организаторам пришлось оперативно создавать новое юридическое лицо, еще не запятнанное в криминале.

Анализируя материалы дела, "Телеграф" обнаружил еще одного участника. Во время обысков у фигуранта дела (вероятно самого Игоря Зенкина) правоохранители нашли печать ООО "Оллсейф". Эта фирма освоила на подрядах Центра 11,4 млн. грн.

Бумажные директора: на кого оформляли бизнес?

Анализ бенефициаров четко указывает: большинство компаний записаны на классических "фунтов". К примеру, первым владельцем "ОП-Айти" был Олег Олифер, впоследствии ее переписали на Юлию Шапошникову. Олифер – системный должник "Киевводоканала" и "ПриватБанка", на которого оформлена куча проблемных фирм. Кстати, "Найс-Айти" также записана на него.

Его преемница Юлия Шапошникова – вообще "легенда" украинского корпоративного реестра, на нее оформлено 76 компаний. В 2025 году ее судили за мелкую кражу (вынесла кошачий корм из "Эпицентра"). А в 2020 году в суде женщина откровенно признавалась, что просто продавала свои паспортные данные за 3-4 тысячи гривен, соглашаясь регистрировать на себя бизнесы, к которым не имеет никакого отношения.

Владелицей миллионного подрядчика "Оллсейф" считается Светлана Перекос из села Брод Николаевской области. Женщина никогда в жизни не занималась бизнесом и до сих пор безвыездно проживает в родном селе.

Кто стоит за схемой на самом деле?

Из всей этой цепочки номиналов единственной реальной фигурой представляется 35-летний Игорь Зенкин, хотя официально он владеет только ООО "Зентрикс". Зенкин имеет открытый ФЛП и уже много лет лично администрирует "Правительственный контакт-центр". В приложении GetContact его номер телефона подписан красноречиво: "Игорь СБУ", "Игорь Зенкин Боты", "Игорь по тендерам".

Данные из GetContact о номере

Связь между компаниями/Инфографика "Телеграф", создана с помощью ИИ

У Зенкина есть постоянная команда, ключевую роль в которой играет инженер Вадим Пеньков. Здесь и скрывается главный конфликт интересов. Согласно декларации НАПК, супруга Пенькова – Наталья Заец – возглавляла один из отделов самого "Правительственного контакт-центра". Более того, в ее декларации за 2021 год отмечено, что сам Вадим Пеньков раньше тоже работал в этом госучреждении и в проекте "Дия".

Не менее важная фигура расследования – глава Центра Марианна Вильшинская. Именно ее подписи стоят под всеми сомнительными договорами. Она "не заметила" ни фиктивных директоров, ни идентичного штата у разных конкурсантов, ни откровенно абсурдного ценообразования. Одно из двух: либо чиновница вообще не читала подписываемого, либо действовала с подрядчиками в абсолютной синергии.

К слову, аппетиты этой группы не ограничились одним ведомством. Фирмы "Найс-Айт" и "ВП-Айти" аналогично выкачали около 10 миллионов гривен из Секретариата Уполномоченного по правам человека. Контракты с подозрительными ООО подписывал руководитель секретариата Иван Вервейко… Но об этом в другой раз.

"Телеграф" официально обратился в "Правительственный контакт-центр", а также к Игорю Зенкину с просьбой прокомментировать обнародованные факты. На момент выхода материала ответа от них не последовало. Вскоре мы подробно расскажем, как выводили средства из упомянутых ООО.

Продолжение следует…