К зиме не успеют? Что происходит с защитой энергетики Киева (документ)

Работы идут на 20 объектах

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Защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. В настоящее время готовность части сооружений составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины в ответ на соответствующий запрос издания. Мы поинтересовались состоянием защиты второго уровня ключевых ТЭЦ Киева: уровнем готовности укрытий от дронов и обломков ракет, объемами выделенного и освоенного финансирования, а также ходом работ и возможными задержками со стороны подрядчиков.

Защита киевских ТЭЦ от атак

В Агентстве говорят о проведении работ по строительству сооружений физической защиты на 20 объектах (26 критических элементов объектов критической инфраструктуры) в Киеве, среди которых — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Работы стартовали в мае 2026 года.

Работы по защите трансформаторов напряжением 110 кВ планируется завершить в сентябре 2026 года. В настоящее время их средняя готовность составляет 45%.

"Часть таких трансформаторов расположена и на территории ТЭЦ. Кроме того, с мая 2026 года Агентство выполняет работы по защите крупных трансформаторов. На сегодня уровень выполнения в зависимости от объекта составляет 14–19%, а завершить работу планируется к концу ноября 2026 года. Для сравнения, ранее реализация защитных сооружений на объектах такой мощности продолжалась до двух лет", — сказали в ответе на запрос "Телеграфа".

Защита киевских ТЭЦ от атак. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сколько средств выделили на защиту

Агентство восстановления сообщило, что не располагает информацией о средствах, которые были выделены из государственного бюджета и международной помощи на защиту энергетических объектов Киевского региона.

Ответ Агентства восстановления для "Телеграфа"

Кто строит защитные сооружения на ТЭЦ

На ТЭЦ-4 работы выполняет подрядная организация ООО "СТРУКТУМ".

На ТЭЦ-5 привлечены две компании:

ООО "Берег Транс Строй" ;

; ООО "Мостостроительный отряд №112".

При этом информации о срывах сроков строительства у них нет.

"При этом сообщаем, что заказчиком мероприятия комплексного плана устойчивости для внедрения распределенной тепловой генерации, а также для/с строительства блочно-модульных котельных, включая закупку таких котельных, их составляющих и комплектующих есть Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, а не Агентство восстановления", — подытожили в документе.

Ответ Агентства восстановления для "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, успевают ли в Киеве подготовиться к зиме и какие районы рискуют остаться без тепла.