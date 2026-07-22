К зиме не успеют? Что происходит с защитой энергетики Киева (документ)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Работы идут на 20 объектах
Защита критических объектов энергоструктуры в Киеве пока не завершена. В настоящее время готовность части сооружений составляет менее половины, а отдельные работы находятся только на начальном этапе.
Об этом "Телеграфу" сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины в ответ на соответствующий запрос издания. Мы поинтересовались состоянием защиты второго уровня ключевых ТЭЦ Киева: уровнем готовности укрытий от дронов и обломков ракет, объемами выделенного и освоенного финансирования, а также ходом работ и возможными задержками со стороны подрядчиков.
Защита киевских ТЭЦ от атак
В Агентстве говорят о проведении работ по строительству сооружений физической защиты на 20 объектах (26 критических элементов объектов критической инфраструктуры) в Киеве, среди которых — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Работы стартовали в мае 2026 года.
Работы по защите трансформаторов напряжением 110 кВ планируется завершить в сентябре 2026 года. В настоящее время их средняя готовность составляет 45%.
"Часть таких трансформаторов расположена и на территории ТЭЦ. Кроме того, с мая 2026 года Агентство выполняет работы по защите крупных трансформаторов. На сегодня уровень выполнения в зависимости от объекта составляет 14–19%, а завершить работу планируется к концу ноября 2026 года. Для сравнения, ранее реализация защитных сооружений на объектах такой мощности продолжалась до двух лет", — сказали в ответе на запрос "Телеграфа".
Сколько средств выделили на защиту
Агентство восстановления сообщило, что не располагает информацией о средствах, которые были выделены из государственного бюджета и международной помощи на защиту энергетических объектов Киевского региона.
Кто строит защитные сооружения на ТЭЦ
На ТЭЦ-4 работы выполняет подрядная организация ООО "СТРУКТУМ".
На ТЭЦ-5 привлечены две компании:
- ООО "Берег Транс Строй";
- ООО "Мостостроительный отряд №112".
При этом информации о срывах сроков строительства у них нет.
"При этом сообщаем, что заказчиком мероприятия комплексного плана устойчивости для внедрения распределенной тепловой генерации, а также для/с строительства блочно-модульных котельных, включая закупку таких котельных, их составляющих и комплектующих есть Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, а не Агентство восстановления", — подытожили в документе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, успевают ли в Киеве подготовиться к зиме и какие районы рискуют остаться без тепла.